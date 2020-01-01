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وصول وفد وزاري من رام الله برئاسة وزيرة الصحة إلى قطاع غزة عبر حاجز ايرز

الجمعة 04 سبتمبر 2020 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
وصول وفد وزاري من رام الله برئاسة وزيرة الصحة إلى قطاع غزة عبر حاجز ايرز



رام الله / سما /

وصل اليوم الجمعة، وفد وزاري من الحكومة الفلسطينية، إلى قطاع غزة، عبر حاجز بيت حانون "إيرز".

ويضم الوفد 5 وزراء، غالبيتهم من سكان قطاع غزة، حيث يترأس الوفد وزيرة الصحة مي الكيلة، يرافقها وزير الثقافة عاطف أبو سيف، ووزيرة شؤون المرأة آمال حمد، ووزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، ووزير الريادة والتمكين أسامة السعداوي.

وسيطلع الوفد على الأوضاع المتعلقة باحتياجات غزة في ظل انتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يصل يوم غد أو بعد غد الأحد، 20 شاحنة محملة بالأدوية ومستلزمات طبية لغزة.

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