أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

تصدرت أخبار محاولات "إسرائيل" تجديد التنسيق الأمني مع السلطة، وارتفاع معدلات الإصابة بالكورونا في "إسرائيل"، وقرار البحرين بالسماح لحركة الطيران بين "إسرائيل" والإمارات من أجواءها، العناوين الرئيسية بوسائل الإعلام العبرية اليوم الجمعة.



القناة 12 العبرية:

- وزير الجيش غانتس، يأمر بإرسال مئات الجنود، لمساعدة الشرطة الإسرائيلية، في فرض القيود بالمدن الحمراء.

- تقارير أمريكية: نتنياهو وافق سرا، على بيع أمريكا أسلحة متطورة للإمارات، منها طائرات الـ35، وأنكر ذلك.

القناة11 العبرية – كان:

- إصابة سيدة فلسطينية بجروح خطيرة، جراء إلقاء المستوطنين الحجارة على مركبة فلسطينية قرب رام الله.

- مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض: نحن ملتزمون بأن تكون للفلسطينيين دولة خاصة بهم، وبحل الدولتين.



القناة 7 العبرية:

- بعد قرار كابنيت الكورونا بإغلاق المدن الحمراء: تسجيل 2119 إصابة جديدة بالكورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية.

- وزير الداخلية الإسرائيلي، أريه درعي، يقرر السماح بعقد الصلوات الجماعية بالكنس، خلال فترة الأعياد اليهودية.



عكا/ هآرتس:

- وزارة الصحة الإسرائيلية: بلغت حصيلة المصابين بالكورونا في إسرائيل، 124,455 إصابة، والوفيات 985 حالة.

- العليا ترفض دعوى قضائية، لمحاكمة عقيد إسرائيلي، قتل طفلا فلسطينيا بالقدس، خلافا لتعليمات اطلاق النار.



يديعوت:

- صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية: "نتنياهو كذب عندما أنكر وجود مباحثات لبيع طائرات الـf35 الأمريكية للإمارات".

- نتنياهو كان على علم بالمفاوضات لبيع أسلحة أمريكية للإمارات، وتوقف عن تصريحاته الكاذبة، بعد اجتماعه ببومبيو.



معاريف:

- بهدف تجديد التنسيق الأمني، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اجتمع سرا بأحد مقربي أبو مازن، قبل أسبوعين.

- بعد هذا اللقاء، عقد قائد منطقة الوسط بالجيش، والمنسق أبو ركن، لقاءا آخرا مع مجموعة من قيادات السلطة.



والا العبري:

- مسؤول إسرائيلي رفيع: "أتوقع أن تعلن البحرين عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل، خلال الأسابيع القادمة".

- حالة الطقس: أجواء حارة جدا، تصل الى أعلى من 40 درجة في بعض المناطق، وموجة الحر مستمر حتى غدا السبت.