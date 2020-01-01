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لهذا السبب .. ايقاف صرف المنحة القطرية في قطاع غزة

الجمعة 04 سبتمبر 2020 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب .. ايقاف صرف المنحة القطرية في قطاع غزة



غزة / سما /

قررت وزارتي الصحة و الداخلية في قطاع غزة ،  وقف صرف المنحة القطرية المقررة غدا السبت لأسباب تتعلق بالوضع الصحي بالقطاع.

وقالت مصادر لإذاعة صوت الأقصى: "بناء على توصيات وزارتي الصحة و الداخلية، تم توقيف الصرف للمنحة القطرية المقررة السبت المقبل لأسباب تتعلق بالوضع الصحي بالقطاع، ولإجراء مشاورات بين اللجنة القطرية والحكومة بغزة لوضع آلية آمنة للصرف".

وكان السفير القطري محمد العمادي، تحدث الثلاثاء الماضي 1 سبتمبر 2020 عن مستجدات صرف المنحة القطرية المُقدمة إلى قطاع غزة هذا الشهر، بعد قرار قطر بزيادة قيمتها إلى الضعف ولفئات جديدة للمواطنين القطاع.

وأكد العمادي أنه سيتم صرف المنحة القطرية 100 دولار؛ للأسر الفقيرة والمتعففة هذا الشهر بقيمة 10 ملايين دولار، بعد أن تأخر صرفها، دون أن يُحدد عدد الأسر التي سيتم الصرف لها، أو موعد صرفها.

وأشار إلى أن قطر قررت صرف 7 ملايين دولار لصالح المواطنين المتضررين من جائحة فيروس كورونا في قطاع غزة، وتقديم مساعدات ولوازم طبية لوزارة الصحة لمواجهة تفشي الفيروس داخل القطاع.

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