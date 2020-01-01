وزارة الصحة : تسجيل 116 إصابة جديدة بكورونا في غزة

غزة / سما /

اعلنت وزارة الصحة في غزة تسجيل ١١٦ اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية بعد فحصها 1578 عينة، مشيرة الى ان الاصابات 114 من المجتمع و 2 من مراكز الحجر.

واعلنت في تقريرها اليومي تسجيل (13 ) حالة تعافي جديدة في قطاع غزة.

واشارت الى ان اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 697 اصابة منها 603 حالة نشطة ،577 من المجتمع و 26 من العائدين فيما ارتفع عدد المتعافين الى 89 واستقر عدد الوفيات عند خمسة .

واوضحت الصحة ان غرفة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة بكافة لجانها تتابع تطورات الحالة الوبائية في قطاع غزة وتضاعف جهدها لاحتواء التفشي وان الطواقم المختصة تعمل على مدار الساعة في اطار التقصي الوبائي ومتابعة خارطة المخالطين في المناطق.

واكدت ان ادراك المواطنين لهذه المرحلة الخطيرة والتزامهم بالضوابط الوقائية سيكسر حدة انتشار الوباء.

واضافت :"امام هذه الاعداد المتزايدة من الاصابات لا مجال للتراخي والاستهتار لحظة واحدة والا سندفع ثمناً قاسياً من حياتنا".

واكدت على الجميع عدم الحركة تماما ً الا للضرورة القصوى مع ارتداء الكمامة وغسيل اليدين والتباعد الجسدي موكدة ضرورة تكثيف اجراءات الوقاية على كبار السن وذوي الامراض المزمنة والاطفال وضعيفي المناعة.