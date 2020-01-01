  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزارة الصحة : تسجيل 116 إصابة جديدة بكورونا في غزة

الجمعة 04 سبتمبر 2020 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الصحة : تسجيل 116 إصابة جديدة بكورونا في غزة



غزة / سما /

اعلنت وزارة الصحة في غزة تسجيل ١١٦ اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية بعد فحصها 1578 عينة، مشيرة الى ان الاصابات 114 من المجتمع و 2 من مراكز الحجر.

واعلنت في تقريرها اليومي تسجيل (13 ) حالة تعافي جديدة في قطاع غزة.

واشارت الى ان اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 697 اصابة منها 603 حالة نشطة ،577 من المجتمع و 26 من العائدين فيما ارتفع عدد المتعافين الى 89 واستقر عدد الوفيات عند خمسة .

واوضحت الصحة ان غرفة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة بكافة لجانها تتابع تطورات الحالة الوبائية في قطاع غزة وتضاعف جهدها لاحتواء التفشي وان الطواقم المختصة تعمل على مدار الساعة في اطار التقصي الوبائي ومتابعة خارطة المخالطين في المناطق.

واكدت ان ادراك المواطنين لهذه المرحلة الخطيرة والتزامهم بالضوابط الوقائية سيكسر حدة انتشار الوباء.

واضافت :"امام هذه الاعداد المتزايدة من الاصابات لا مجال للتراخي والاستهتار لحظة واحدة والا سندفع ثمناً قاسياً من حياتنا".

واكدت على الجميع عدم الحركة تماما ً الا للضرورة القصوى مع ارتداء الكمامة وغسيل اليدين والتباعد الجسدي موكدة ضرورة تكثيف اجراءات الوقاية على كبار السن وذوي الامراض المزمنة والاطفال وضعيفي المناعة.

الأكثر قراءة اليوم

صحة غزة: اكتشاف بؤر جديدة ينبئ بخطورة الحالة الوبائية ومنحنى التفشي يسير بوتيرة متصاعدة

صور وفيديو : صيدٌ وفير لصيادي غزة

تحت الأنقاض: رصد نبضات قلبيّة لشخص بعد شهر على انفجار بيروت

الرئيس: آن الأوان أن تكون هناك قيادة للمقاومة الشعبية.. ويدعو لحوار وطني عاجل لإنهاء الانقسام

الكشف عن موعد كلمة الرئيس عباس "المهمة" باجتماع الأمناء العامين للفصائل اليوم

ابو حسنة: الأونروا ستطلق نداءًا هامًا في الأيام المقبلة بشأن كورونا..ولا قرارات حول العملية التعليمية

هنية: لا نطرح بديلا عن منظمة التحرير.. والاستراتيجية الوطنية تتحرك في 3 مسارات..!

الأخبار الرئيسية

لهذا السبب .. كوخافي التقى شخصية فلسطينية مقربة من الرئيس عباس

الجهاد الاسلامي تتحفظ على البيان الختامي الصادر عن اجتماع الأمناء العامين

20200904080213

مسؤولون أميركيون : نتنياهو "كذب" بزعمه معارضة صفقة أسلحة مع الإمارات

860x484 (17)

بموعد أقصاه 5 أسابيع.. الأمناء العامون للفصائل يشكلون لجاناً لوضع رؤية استراتيجية للمصالحة

الداخلية: تشديد الإجراءات في محافظة الشمال وفصل أحياء بمدينة غزة