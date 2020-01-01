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طيران "إل عال" الإسرائيلي يُسيّر أول رحلة شحن إلى دبي في 16 سبتمبر

الجمعة 04 سبتمبر 2020 09:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طيران "إل عال" الإسرائيلي يُسيّر أول رحلة شحن إلى دبي في 16 سبتمبر



القدس المحتلة / سما /

أعلنت شركة طيران "إل عال" الإسرائيلية، أنها ستُسيّر أول رحلة شحن جوي إلى دبي لناقلة إسرائيلية، في 16 أيلول/ سبتمبر.
 
وأوضح موقع "i24 news" الإسرائيلي، أن أول رحلة لطائرة من طراز "بوينغ 747" ستطير إلى بلجيكا ومنها إلى دبي لنقل منتجات زراعية وتكنولوجية، وستصبح هذه الرحلة أسبوعية في وقت لاحق، حيث ستُقلع من إسرائيل كل أربعاء وتعود في أيام الجمعة.
 
وقالت الشركة إنّ الخط الجديد سيكون رابط "تصدير واستيراد" مع دبي وما بعدها شرقًا.
 
يُشار إلى أن وفدًا إسرائيليًا، أجرى زيارة هي الأولى من نوعها لأبوظبي هذا الأسبوع، لوضع اللمسات النهائية على اتفاق لتأسيس علاقات مفتوحة بين إسرائيل والإمارات.
 
ونقلت شركة "إل عال" الوفد، وحصلت على تصريح من السعودية التي لا تربطها علاقات دبلوماسية بإسرائيل، للطيران فوق أراضيها في الطريق إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي.

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