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الجهاد الاسلامي تتحفظ على البيان الختامي الصادر عن اجتماع الأمناء العامين

الجمعة 04 سبتمبر 2020 09:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الاسلامي تتحفظ على البيان الختامي الصادر عن اجتماع الأمناء العامين



تحفظت حركة الجهاد الاسلامي على ما ورد في البيان الختامي الصادر عن اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بالقول : إن الحركة، إذ تعلن تأكيدها على كل الخطوات العملية التي وردت في البيان الختامي للاجتماع، وضرورة انجاح تلك الخطوات، فإنها تؤكد على موقفها الثابت برفض حل الدولتين،  واقتصار حقنا على  دولة على حدود 67".

وأضافت الجهاد في تصريح صحفي صدر عنها يوم الجمعة، إن موقف الحركة الثابت هو العمل على تحرير فلسطين كاملة من البحر إلى النهر، وعدم التفريط بأي ذرة من ترابها المقدس"، داعية إلى إعادة بناء وتفعيل (م.ت.ف) وفق أسس نتفق عليها، لتشمل وتمثل جميع القوى الفلسطينية.

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