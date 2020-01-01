  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

البحرين تسمح للرحلات الجوية بين إسرائيل والإمارات بعبور مجالها الجوي

الجمعة 04 سبتمبر 2020 08:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البحرين تسمح للرحلات الجوية بين إسرائيل والإمارات بعبور مجالها الجوي



وكالات

سيتسنى للرحلات الجوية بين إسرائيل والإمارات الطيران في المجال الجوي للبحرين بعد أن قالت المملكة يوم الخميس إن كل الخدمات من وإلى الإمارات بوسعها عبور مجالها الجوي.

ويأتي القرار، الذي قالت سلطات شؤون الطيران المدني في المملكة إنه جاء بطلب من الإمارات، بعد الاتفاق التاريخي الشهر الماضي بين أبوظبي وإسرائيل على تطبيع العلاقات.

وفي أغسطس آب، قال وزير المخابرات الإسرائيلي إن البحرين وسلطنة عمان قد تحذوان حذو الإمارات في تطبيع العلاقات.

وذكرت وكالة أنباء البحرين نقلا عن سلطات شؤون الطيران المدني دون ذكر إسرائيل بالاسم أنها وافقت على “الطلب الوارد من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمتضمن الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول”.

ويخفض القرار ساعات الطيران بين البلدين في الشرق الأوسط بعدة ساعات.

وحلقت طائرة تتبع شركة العال الإسرائيلية هذا الأسبوع عبر المجال الجوي السعودي تقل وفدين أمريكيا وإسرائيليا من تل أبيب إلى أبوظبي، في أول رحلة رسمية لشركة طيران إسرائيلية تحلق فوق المملكة. واستُخدم المجال الجوي السعودي أيضا في رحلة العودة.

رويترز

الأكثر قراءة اليوم

مصادر : مساع في الجامعة العربية للحجر على القضية الفلسطينية وهكذا هددت البحرين فلسطين..

صحة غزة: اكتشاف بؤر جديدة ينبئ بخطورة الحالة الوبائية ومنحنى التفشي يسير بوتيرة متصاعدة

صور وفيديو : صيدٌ وفير لصيادي غزة

غزة: إصابة حرجة لمواطن أحرق نفسه ومحاولات لإنقاذ حياته

تحت الأنقاض: رصد نبضات قلبيّة لشخص بعد شهر على انفجار بيروت

الرئيس: آن الأوان أن تكون هناك قيادة للمقاومة الشعبية.. ويدعو لحوار وطني عاجل لإنهاء الانقسام

الكشف عن موعد كلمة الرئيس عباس "المهمة" باجتماع الأمناء العامين للفصائل اليوم

الأخبار الرئيسية

الجهاد الاسلامي تتحفظ على البيان الختامي الصادر عن اجتماع الأمناء العامين

20200904080213

مسؤولون أميركيون : نتنياهو "كذب" بزعمه معارضة صفقة أسلحة مع الإمارات

860x484 (17)

بموعد أقصاه 5 أسابيع.. الأمناء العامون للفصائل يشكلون لجاناً لوضع رؤية استراتيجية للمصالحة

الداخلية: تشديد الإجراءات في محافظة الشمال وفصل أحياء بمدينة غزة

هنية

هنية: لا نطرح بديلا عن منظمة التحرير.. والاستراتيجية الوطنية تتحرك في 3 مسارات..!