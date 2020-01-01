البحرين تسمح للرحلات الجوية بين إسرائيل والإمارات بعبور مجالها الجوي

وكالات

سيتسنى للرحلات الجوية بين إسرائيل والإمارات الطيران في المجال الجوي للبحرين بعد أن قالت المملكة يوم الخميس إن كل الخدمات من وإلى الإمارات بوسعها عبور مجالها الجوي.

ويأتي القرار، الذي قالت سلطات شؤون الطيران المدني في المملكة إنه جاء بطلب من الإمارات، بعد الاتفاق التاريخي الشهر الماضي بين أبوظبي وإسرائيل على تطبيع العلاقات.

وفي أغسطس آب، قال وزير المخابرات الإسرائيلي إن البحرين وسلطنة عمان قد تحذوان حذو الإمارات في تطبيع العلاقات.

وذكرت وكالة أنباء البحرين نقلا عن سلطات شؤون الطيران المدني دون ذكر إسرائيل بالاسم أنها وافقت على “الطلب الوارد من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمتضمن الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول”.

ويخفض القرار ساعات الطيران بين البلدين في الشرق الأوسط بعدة ساعات.

وحلقت طائرة تتبع شركة العال الإسرائيلية هذا الأسبوع عبر المجال الجوي السعودي تقل وفدين أمريكيا وإسرائيليا من تل أبيب إلى أبوظبي، في أول رحلة رسمية لشركة طيران إسرائيلية تحلق فوق المملكة. واستُخدم المجال الجوي السعودي أيضا في رحلة العودة.

رويترز