الداخلية: تشديد الإجراءات في محافظة الشمال وفصل أحياء بمدينة غزة

غزة /سما/

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية والامن الوطني اياد البزم، إن وزارته بدأت الليلة الماضية تشديد الإجراءات في محافظة شمال قطاع غزة في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، ونوجه أبناء شعبنا في المحافظة لضرورة الالتزام بقرار حظر التجوال بشكل كامل حفاظاً على سلامتهم.

كما قررت وزارة الداخلية تشديد الإجراءات في بعض مناطق محافظة غزة، وهي: حي النصر، حي الشيخ رضوان، ومخيم الشاطئ، حيث سيتم فصل تلك المناطق عن بعضها البعض، في ظل ارتفاع الإصابات فيها. وفق البزم.

وأضاف البزم: نوجه أبناء شعبنا في كافة المحافظات إلى الالتزام بالقرارات الصادرة، ومنع الحركة بشكل نهائي يومياً من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 7 صباحاً، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه لاتخاذ الإجراءات القانونية.