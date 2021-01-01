  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

منع الحركة نهائياً من 8 مساء حتى 7 صباحاً

الداخلية: تشديد الإجراءات في محافظة الشمال وفصل أحياء بمدينة غزة

الخميس 03 سبتمبر 2020 10:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية: تشديد الإجراءات في محافظة الشمال وفصل أحياء بمدينة غزة



غزة /سما/

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية والامن الوطني اياد البزم، إن وزارته بدأت الليلة الماضية تشديد الإجراءات في محافظة شمال قطاع غزة في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، ونوجه أبناء شعبنا في المحافظة لضرورة الالتزام بقرار حظر التجوال بشكل كامل حفاظاً على سلامتهم.

كما قررت وزارة الداخلية تشديد الإجراءات في بعض مناطق محافظة غزة، وهي: حي النصر، حي الشيخ رضوان، ومخيم الشاطئ، حيث سيتم فصل تلك المناطق عن بعضها البعض، في ظل ارتفاع الإصابات فيها. وفق البزم.

وأضاف البزم: نوجه أبناء شعبنا في كافة المحافظات إلى الالتزام بالقرارات الصادرة، ومنع الحركة بشكل نهائي يومياً من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 7 صباحاً، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه لاتخاذ الإجراءات القانونية.

#اياد البزم #وزارة الداخلية #الاجراءات الاحترازية #فيروس كورونا #محافظة شمال غزة #حظر تجوال #كورونا في غزة

الأكثر قراءة اليوم

مصادر : مساع في الجامعة العربية للحجر على القضية الفلسطينية وهكذا هددت البحرين فلسطين..

معاريف: قلق إسرائيلي من انهيار محتمل للسلطة الفلسطينية وتوقعات بأن ينفذ ابو مازن تهديداته

صور وفيديو : صيدٌ وفير لصيادي غزة

غزة: إصابة حرجة لمواطن أحرق نفسه ومحاولات لإنقاذ حياته

الكشف عن موعد كلمة الرئيس عباس "المهمة" باجتماع الأمناء العامين للفصائل اليوم

الصحة بغزة : تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

هنية

هنية: لا نطرح بديلا عن منظمة التحرير.. والاستراتيجية الوطنية تتحرك في 3 مسارات..!

الرئيس: آن الأوان أن تكون هناك قيادة للمقاومة الشعبية.. ويدعو لحوار وطني عاجل لإنهاء الانقسام

ابو حسنة: الأونروا ستطلق نداءًا هامًا في الأيام المقبلة بشأن كورونا..ولا قرارات حول العملية التعليمية

صحة غزة: اكتشاف بؤر جديدة ينبئ بخطورة الحالة الوبائية ومنحنى التفشي يسير بوتيرة متصاعدة

5 وفيات و596 إصابة جديدة بـ"كورونا" و612 حالة تعافٍ في فلسطين