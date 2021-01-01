غزة تدخل "منحنى خطيرا" في إصابات كورونا

غزة /سما/ الاناضول

قال مسؤول حكومي في غزة، الخميس، إن تسجيل إصابات فيروس كورونا دخل "منحنى خطيرا" بالقطاع.

وأضاف رئيس مركز الإعلام والمعلومات الحكومي في غزة سلامة معروف، في بيان مرئي مسجل وزع على وسائل الإعلام: "دخلنا منذ أمس (الأربعاء) منحنى خطيرا في تسجيل إصابات كورونا".

وتابع: "على سكان قطاع غزة الالتزام بإجراءات حظر التجوال والبقاء في المنازل، وعدم التهاون في التوجيهات الصادرة من وزارة الصحة والداخلية".

ولفت معروف إلى أن وزارة الصحة بالقطاع "تفتقر إلى الكثير من الإمكانيات اللازمة لمواجهة كورونا".

وطالب بـ"تدعيم غرف العناية المشددة، وتزويد القطاع بأجهزة تنفس صناعي، وكل ما يلزم من إمكانيات صحية عاجلة لمواجهة كورونا".

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، للأناضول، إن "تزايد الإصابات ينبئ بخطورة الحالة الوبائية، وأن تفشي الفيروس يسير بوتيرة متصاعدة ولم يتم السيطرة عليه بعد".

وأضاف أن "الطواقم الصحية تجري التقصي الوبائي في مناطق مختلفة بالقطاع، لتتبع الخارطة الوبائية".

ولفت القدرة، إلى أن "عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية يزيد بشكل مباشر من عدد الإصابات".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 98 إصابة بكورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن إجمالي عدد الإصابات ارتفع منذ مارس/ آذار الماضي، إلى 581.

وتفرض الحكومة في غزة (تديرها حماس) حظرا للتجوال في جميع مناطق القطاع، منذ 24 أغسطس/ آب الماضي، عقب اكتشاف أولى الإصابات بالفيروس داخل المجتمع (غير العائدين من الخارج).