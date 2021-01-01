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إصابة 217 مقدسيًّا بفيروس كورونا خلال يوميْن

الخميس 03 سبتمبر 2020 10:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 217 مقدسيًّا بفيروس كورونا خلال يوميْن



القدس المحتلة /سما/

أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس المحتلة، الدكتور علي الجبريني، في بيان نُشر مساء اليوم الخميس، إصابة 217 مقدسيًّا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال يوميْن.

وقال الجبريني في بيانه، إن "217 إصابة مقدسية جديدة (سُجّلت) بفيروس كورونا في مدينة القدس خلال يومين وعدد من أحياء المدينة تصنف باللون الأحمر".

وأوضح الجبريني أن "عدد الإصابات يوم الأربعاء بلغ 82 إصابة، والخميس وصل إلى 135 إصابة".

وأفاد بارتفاع "عدد الإصابات النشطة منذ بداية انتشار الفيروس إلى 1728 إصابة بعد أن تم تسجيل 350 خلال الأيام الأخيرة".

وذكر الجبريني أن "وزارة الصحة وضمن معطياتها المتعلقة بعدد الإصابات ونسبة زيادتها اليومية ومعدلها مقارنة مع عدد السكان، صنفت يوم الخميس، عددا من أحياء مدينة القدس ضمن الدائرة الحمراء التي قد تخضع لإجراءات الإغلاق بسبب الارتفاع الحاد في عدد الإصابات خلال الأيام القليلة الماضية".

وأوضح أن "برنامج ’الرمزور’ يصنف المناطق إلى أربع فئات: الحمراء والبرتقالية والخضراء والصفراء"، مشيرا إلى أن "تصنيف كل حي أو بلدة يخضع لإمكانية الانتقال من فئة لأخرى حسب نسبة الإصابات ومعدلها اليومي"

وأوضح أن "وضع مدينة القدس يتطلب صحوة والتزاما من قبل المواطنين قبل حلول فصلَي الخريف والشتاء".

وطالب الجبريني، المقدسيين، "بضرورة إجراء الفحوصات، لا سيما بعد افتتاح محطات جديدة للفحص في بعض أحياء مدينة القدس ومنها محطة حي رأس العامود، التي شهدت 65 فحصا في صندوق مرضى واحد"، كما طالب "بضرورة الالتزام بتوصيات وزارة الصحة من حيث التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، ومواظبة التعقيم ،وخاصة لدى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

#القدس #فيروس كورونا

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