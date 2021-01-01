القنصلية البريطانية تعلن عن فتح أبواب التقديم لمنح "تشيفنينغ" للعام 2021-2022

القدس المحتلة /سما/

أعلنت القنصلية البريطانية العامة في القدس عن فتح أبواب التقديم لمنح "تشيفنينغ" المرموقة للعام 2021-2022 ابتداء من اليوم الخميس ولغاية 3 تشرين ثاني 2020، حيث يمكن لجميع الطلبة الفلسطينيين المعنيين في التقدم للمنحة البريطانية زيارة الرابط الرسمي للمنحة www.chevening.org/apply

وتقدم المنحة البريطانية، بحسب بيان صادر عن القنصلية، "الفرصة للطلبة الفلسطينيين الذين يتمتعون بمؤهلات قيادية وتحصيل أكاديمي جيد جداً، لدراسة الماجستير في أهم الجامعات البريطانية وبكافة التخصصات المتاحة. وتقوم المنحة بتغطية جميع التكاليف الدراسية والمعيشية للطالب".

ونظراً للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم حالياً نتيجة تفشي فيروس كورونا، قامت القنصلية البريطانية في القدس بافتتاح المنحة عبر فعالية الكترونية عبر تطبيق (زووم) وصفحة القنصلية البريطانية على الفيسبوك (UKinJerusalem)، وبالتعاون مع كل من السفارة البريطانية في القاهرة وبيروت ومكتب بريطانيا لسوريا في بيروت أيضا، حيث حضر الفعالية الافتراضية مجموعة كبيرة من الطلبة الفلسطينيين واللبنانيين والمصريين والسوريين المعنيين في التقدم للمنحة.

وخلال اللقاء، قال القنصل البريطاني العام في القدس، فيليب هول:

"على الرغم من الظروف الصعبة التي تعصف بجميع دول العالم، الا أن بريطانيا تبقى ملتزمة ومعنية في تقديم الفرص التعليمية والدراسية للشباب العربي بشكل عام، والفلسطيني بشكل خاص".

وأضاف "هذا العام، قام فريق القنصلية البريطانية بعمل مقابلات المنحة للطلبة المتقدمين الكترونيا، حيث قمنا باختيار 24 شابا وشابة من مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة ممن يتمتعون بمؤهلات اكاديمية عالية، وهم الآن يستعدون للسفر الى المملكة المتحدة لاستكمال تعليمهم العالي بأفضل الجامعات، فبحسب تصنيف الجامعات العالمي، تحتل ثلاث جامعات بريطانية المراتب الأولى من بين أهم تسع جامعات على مستوى العالم".