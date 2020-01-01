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الأردن: 72 إصابة بفيروس كورونا.. وإعلان تصنيف للدول قبل فتح المطار

الخميس 03 سبتمبر 2020 07:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: 72 إصابة بفيروس كورونا.. وإعلان تصنيف للدول قبل فتح المطار



عمان /سما/

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الخميس، تسجيل 72 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 69 حالة محلية، و3 من الخارج.

وتوزّعت الاصابات الجديدة على (41) حالة في العاصمة عمّان، منها (31) حالة مخالطة لمصابين سابقين، و(10) حالات تحت الاستقصاء، و(13) حالة في محافظة الزرقاء، و(12) حالة في محافظة البلقاء، وحالتان في محافظة عجلون، وحالة في محافظة إربد.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (2233) حالة.

من جانب آخر تبدأ ساعات حظر التجوّل الشامل في محافظتيّ عمّان والزرقاء في تمام الساعة الحادية عشرة من هذه الليلة، وتستمرّ لمدّة (24) ساعة.

كما  أعلنت الحكومة الأردنية قائمة الدول التي سيتم تسيير رحلات منتظمة منها وإليها، حسب التصنيف المستند إلى وضعها الوبائي، وذلك بعد قرارها إعادة تسيير الرحلات عبر مطار الملكة علياء الدولي، اعتبارا من الثلاثاء المقبل.

وشملت القائمة 43 دولة، 15 دولة منها صنفت كدولة "خضراء"، و7 دولة "صفراء"، و21 دولة "حمراء".

ودول المناطق الخضراء هي: كندا، قبرص، التشيك، الدنمارك، اليونان، هونغ كونغ، هنغاريا، ليتوانيا، ماليزيا، المغرب، بولندا، سويسرا، تايلاند، تركيا، تونس.

ودول المناطق الصفراء هي: الجزائر، النمسا، ألمانيا، إيطاليا، مالطا، هولندا، الإمارات.

ودول المناطق الحمراء هي: البحرين، بلجيكا، فرنسا، العراق،، الكويت، لبنان، ليبيا، عُمان، قطر، رومانيا، روسيا، السعودية، إسبانيا، الممكلة المتحدة، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأميركية، مصر، السودان، سوريا، اليمن.

#الاردن #فيروس كورونا

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