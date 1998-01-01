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الاستخبارات العسكرية تضبط خمس بنادق في الخليل

الخميس 03 سبتمبر 2020 06:32 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل /سما/

ضبط جهاز الاستخبارات العسكرية في مدينة الخليل، خمس بنادق من نوع "ام 16"، ضمن الجهود المبذولة لضبط السلاح خارج الإطار الذي يسمح به ويجيزه القانون.

وأوضح جهاز الاستخبارات، أن أفراده طاردوا مجموعة من الأشخاص، كانت بحوزتهم الأسلحة المصادرة، إلا أنهم فروا إلى المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

وأشار إلى أن عملية الضبط والملاحقة تأتي ضمن تشديد إجراءات قوى الأمن الفلسطينية على إنفاذ القانون بحق من يستخدم سلاح الفوضى، الذي يشكل خطرا على أمن وسلامة المواطنين، وتهديدا لحياتهم والسلم المجتمعي.

وكان الرئيس محمود عباس، أصدر في الأول من أيلول الجاري قرارا بقانون، عدّل بموجبه قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (2) لعام 1998م حيث غلظ بموجبه العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية المفروضة على الجرائم المتعلقة بحيازة واستعمال الأسلحة النارية والاتجار بها وتصنيعها وتهريبها بصورة مخالفة للقانون.

#الاستخبارات العسكرية #اسلحة

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