تشييع المناضل عبد الرازق أبو الهيجاء.. ووفاة شقيقه بعمان بعد ساعة من رحيله

جنين /سما/

شيعت جماهير غفيرة من محافظة جنين، اليوم، جثمان المناضل المرحوم المناضل السبعيني عبد الرازق مرعي أبو الهيجاء في موكب رسمي وشعبي، بحضورالمحافظ أكرم الرجوب وقادة وممثلي الأجهزة الأمنية والمدنية واللجنة الشعبية للاجئين والقوى والفصائل والفعاليات وأهالي مخيم ومدينة جنين وريفها.

وكانت عائلة أبو الهيجاء فُجعت بعد ساعة فقط من رحيل عبد الرازق بوفاة شقيقه عزات مرعي أبو الهيجاء عن عمر يناهز 60 عاماً في مخيم الحصن في إربد في الأردن.

وبعد تشييع جثمان عبد الرازق الطاهر ودفنه في مقبرة شهداء معركة مخيم جنين، نُظم مهرجان تأبيني للراحل، أُلقيت خلاله كلمات لأمين سر حركة فتح- إقليم جنين عطا أبو ارميلة ورئيس لجنة الإصلاح فخري تركمان وممثل عائلة الفقيد منتصر أبو الهيجاء الذين أشادوا بمناقبه ودوره الوطني والنضالي والإصلاحي والاجتماعي، فقد كرس حياته لخدمة شعبه وتأدية واجباته في كافة المحطات الصعبة مجسداً أروع صور العطاء والتفاني في جميع الميادين والساحات، مؤكدين أن رحيله خسارة كبيرة للشعب الفلسطيني.

ونعى محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب باسم الرئيس محمود عباس عميد آل أبو الهيجاء رجل والخير والإصلاح المناضل عبد الرازق، مقدماً أحر التعازي والمواساة لعائلته برحيل قامة وطنية وأحد أعمدة الإصلاح العشائري في الوطن، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الأنبياء والصديقين.

وشغل أبو الهيجاء منص إدارة مكتب وكالة الغوث في مخيم جنين، وكان رئيساً للجنة خدمات مخيم جنين، ونائباً لمحافظ جنين الأسبق، وعضواً في لجنة إعمار مخيم جنين، وأحد أهم أعمدة لجان الإصلاح والخير في فلسطين، ورئيساً لجمعية الجليل والتأهيل المجتمعي.