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تعليم غزة: اجتماعات "ماراثونية" لتنفيذ الخطط اللازمة لبدء العام الدراسي

الخميس 03 سبتمبر 2020 06:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعليم غزة: اجتماعات "ماراثونية" لتنفيذ الخطط اللازمة لبدء العام الدراسي



غزة /سما/

أكد مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم في غزة معتصم الميناوي، اليوم الخميس، أن هناك اجتماعات وصفها بـ "الماراثونية" تقوم بها وزارة التربية والتعليم لتنفيذ الخطط اللازمة لبدء العام الدراسي.

وأوضح الميناوي، خلال حديثه لإذاعة "صوت الأقصى" أنه لم يبدأ العام الدراسي بعد وما يجري هو تواصل الوزارة مع المعلمين والطلبة ولا نريد لوقت الفراغ أن يكون سيف مسلط على رقابنا ويذهب دون استفادة.

وأكد أن التعليم عن بُعد ليس الأساس في هذه المرحلة ولا يُقيم الطالب بناء عليه وإنما هو لسد الفراغ لدى الطالب وتمكين المعلم من التواصل مع طلابه.

 وبين أن استكمال عملية التعليم عن بُعد هو استراتيجية تنتهجها الوزارة في الحوسبة التعليمية عبر بوابة روافد التعليمة لتمكين الطالب من الاستفادة من الكتب التعلمية بمختلف المراحل والاطلاع عليها الي حين العودة الآمنة للمدارس.

وأشار إلى أن العودة الآمنة للمدارس وفق الخطة المعدة سابقًا ضمن السيناريو رقم (2) سيكون ثلاثة أيام دوام في الأسبوع بواقع لا يزيد عن 20 طالب في الفصل الواحد.

#التعليم بغزة #العودة الى المدارس #فيروس كورونا #قطاع غزة

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