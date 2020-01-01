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القدرة: لا مجال للاستهتار.. والأيام القادمة حاسمة في كسر حلقات تفشي كورونا

الخميس 03 سبتمبر 2020 06:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدرة: لا مجال للاستهتار.. والأيام القادمة حاسمة في كسر حلقات تفشي كورونا



غزة /سما/

أكد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، اليوم الخميس، أنه كلما كانت نسبة التراخي بين المواطنين كبيرة زاد عدد الإصابات بفيروس "كورونا".

وقال القدرة، في تصريحات صحفية، لا مجال للاستهتار للحظة واحدة وإلا سندفع الثمن سويًا، مشيرًا إلى أن منطقة شمال قطاع غزة أكثر المناطق التي تتواجد فيها بؤر تفشي فيروس كورونا

وأوضح ان محافظة غزة تتصدر أعداد الإصابات بوباء "كوفيد-19" وتليها محافظة الشمال، مشددًا على أن عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية يزيد بشكل مباشر من عدد الإصابات.

وبين أن المنحى الصعب الذي نعيشه في تفشي الوباء سيقودنا إلى مرحلة أكثر خطورة، مضيفًا: "أي حركة للمواطنين غير محسوبة سندفع ثمنها بإصابات جديدة".

وتابع: "حجم الإصابات التي تسجل في قطاع غزة لا زالت في إطار المعقول والمتوقع والمسيطر عليه".

وأشار إلى أن اكتشاف حالات جديدة يعني الدخول في منحنى خطير ومتصاعد، لافتًا إلى أن الأيام القادمة حاسمة في كسر حلقات تفشي وباء فيروس "كورونا".

ودعا المواطنين إلى عدم خروج من المنزل إطلاقًا إلا في حالات ضرورية مع الالتزام بالإجراءات الوقائية.

#اشرف القدرة #وزارة الصحة #فيروس كورونا #كورونا في غزة

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