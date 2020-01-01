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تحضيرات لتوزيع المساعدات الغذائية على اللاجئين

ابو حسنة: الأونروا ستطلق نداءًا هامًا في الأيام المقبلة بشأن كورونا..ولا قرارات حول العملية التعليمية

الخميس 03 سبتمبر 2020 05:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابو حسنة: الأونروا ستطلق نداءًا هامًا في الأيام المقبلة بشأن كورونا..ولا قرارات حول العملية التعليمية



غزة /سما/

قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"أونروا" عدنان أبو حسنة، اليوم الخميس، إن الأونروا ستطلق نداءًا هامًا في الأيام المقبلة يتعلق بمواجهة فيروس كورونا

وأوضح ابو حسنة في تصريحات صحفية، أن هناك تحضيرات لتوزيع المساعدات الغذائية التي يستفيد منها اللاجئين في قطاع غزة مطلع الأسبوع القادم، منوها الى أن  تفشي وباء كورونا في غزة يزيد من الأعباء على الأونروا

وحول العودة الى العملية التعليمية في ظل انتشار كورونا في القطاع، قال أبو حسنة، إن هناك رؤية تتشكل حول آلية التعليم وتحتاج المزيد من الوقت

وأكد ابو حسنة، على أنه لم يتم اتخاذ أية قرارات بشأن عملية التعليم سواء كانت عن بعد أو دوام جزئي

وأشار الى أن قرار آلية التعليم يتعلق بالحالة الوبائية ونشاطات وزارة الصحة والجهات المعنية

#عدنان ابو حسنة #الاونروا #العودة الى المدارس #العملية التعليمية #غزة #فيروس كورونا #مساعدات

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