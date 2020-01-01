مديرية صحة بيت لحم تُطلق مشروع "عيادة السكري" المجانية المتنقلة

بيت لحم /سما/

أعلن مدير مديرية صحة محافظة بيت لحم الدكتور شادي عيسى اللحام اطلاق المديرية مشروع عيادة مرضى السكري المتنقلة بالتعاون مع مستشفى اوغستا فكتوريا "المطلع" المقدسي، لمدة 3 اشهر في محافظة بيت لحم.

واوضح د.اللحام ان عمل العيادة بدأ اليوم في ساحات مديرية الصحة في المحافظة وسيستمر لمدة 10 ايام بتقديم خدمات التشخيص والعلاج لمرضى السكري، وسيتم بعدها نقل العيادة الى كافة قرى وبلدات وارياف المحافظة بالتعاون والتنسيق مع المجالس القروية والمحلية والجهات ذات الاختصاص، للوصول الى كافة مرضى السكري في كل نقاط تواجدهم في محافظة بيت لحم.

واشار د.اللحام الى ان العيادة المتنقلة مزودة بكافة مقومات العيادات المتخصصة، سواء الاجهزة والمعدات والادوية والاطباء والطواقم الطبية، حيث بدأت بالتشخيص والكشف والعلاج وتقديم الادوية بشكل مجاني وفق انظمة وقوانين وزارة الصحة الفلسطينية، للمرضى ضمنها الكشف عن "قدم المريض، وشبكية العين والعين، وفحوصات السكري الدورية والتراكمية وفحوصات الضغط وكل الامراض المزمنة وغير المزمنة المرافقة لمرض السكري".

وكشف مدير الصحة د.اللحام ان ادارة مديرية الصحة ومنذ استلامها مهام عملها نهاية حزيران الماضي دأبت على الاعداد والتخطيط لعديد المشاريع الصحية لابناء المحافظة، ضمنها مشروع عيادة مرضى السكري، وسيتم الاعلان عن عدد من المشاريع خلال الايام والاسابيع القادمة والتي تصب اولا واخيرا في مصلحة وصحة ابناء شعبنا في ظل كل الظروف التي يعانون منها، كجزء من دور وزارة الصحة تجاه المواطنين لتعزيز صمودهم على ارضهم.

بدورها، وزيرة الصحة د.مي الكيله اشادت بجهود مديرية الصحة بادارتها الجديدة بالانجازات اللا مسبوقة التي تحققت على الارض، ابرزها ادارتها لملف جائحة كورونا والاساليب والادوات التي تم التعامل معها في مواجهة هذا الفيروس، الى جانب مشروع عيادة مرضى السكري الذي حققته المديرية، وعديد المشاريع التي وصلت للوزارة من المديرية والتي سيتم افتتاحها قريبا في قرى وبلدات وارياف محافظة بيت لحم، متمنية الوزيرة ان تحذو مديريات الصحة في كافة محافظات الوطن حذو صحة بيت لحم في السير بشكل متوازٍ في مواجهة كورونا وتنفيذ المشاريع دون ان يؤثر ملف مواجهة كورونا تطوير المديرية وتقديم الخدمات للمواطنين وبناء المشاريع.

واكد الدكتور كمال الشخرة مدير عام الرعاية الصحية الاولية، ان استحداث مشاريع العيادات المتنقلة هو تطور هام وبارز في تقديم الخدمات الطبية والصحية والدوائية للمواطنين، في ظل اجراءات الحكومة ووزارة الصحة بالتباعد الاجتماعي وتخوف المواطنين وحذرهم من التنقل كثيرا من والى المدينة او البلدة والقرية والمخيم، وبالتالي وصول العيادة اليهم حيثما تواجدوا، اضافة الى مرضى السكري كبار السن الذين يصعب عليهم التنقل والوصول الى مديرية الصحة او الى العيادة في المدينة، مؤكدا ان عيادة السكري ستصل لكل المرضى بالمحافظة خلال الفترة القادمة.

وتمنى د.الشخرة ان يحقق هذا المشروع هدفه المرجو خلال 3 اشهر قادمة من تنفيذه في المحافظة، متمنيا على المواطنين وخصوصا مرضى السكري الالتزام ببروتوكولات وزارة الصحة فيما يخص فيروس كورونا بالتباعد الاجتماعي والتعقيم وارتداء الكمامات، حفاظا على صحتهم وحماية لعوائلهم.