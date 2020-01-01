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مدير مستشفى غزة الأوروبي: الحالات القادمة المصابة بكورونا للمستشفى في تزايد تدريجي

الخميس 03 سبتمبر 2020 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدير مستشفى غزة الأوروبي: الحالات القادمة المصابة بكورونا للمستشفى في تزايد تدريجي



غزة /سما/

قال مدير مستشفى غزة الأوروبي يوسف العقاد، اليوم الخميس، إن الحالات القادمة المصابة بفيروس "كورونا" المستجد، لمستشفى العزل "الوبائيات" في تزايد بشكل تدريجي.

وأوضح العقاد، خلال حديثه لإذاعة "صوت الأقصى" أن ما وصل المستشفى حتى اللحظة قرابة 242 حالة.

وأشار إلى أنه من بين إجمالي الحالات: أكثر من 100 حالة تظهر عليهم أعراض بسيطة لا يحتاجون الي خدمة تمريضية ولا طبية، وأكثر من 118 لا تظهر عليهم أعراض ويشكلون ثلثي المرضى ولا يحتاجون أي رعاية طبية.

وبين أنما يدخل المستشفى هو من تثبت إصابته وتظهر عليه الأعراض، بينما الحالات التي لا تظهر عليها الاعراض يتم وضعها داخل المدرسة المجاورة للمستشفى ويتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

ولفت إلى أن وزارة الصحة من خلال تتبع الوباء نجحت بتحديد بؤر الانتشار في أماكن محدودة وهذا مؤشر لإمكانية محاصرة الفيروس والحد من انتشاره والقضاء عليه.

#مستشفى غزة الأوروبي #فيروس كورونا #قطاع غزة #مصابي كورونا

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