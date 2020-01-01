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"التربية" تتسلم مشروعي إنشاء مدرسة في طولكرم وتشطيب أخرى في شمال الخليل

الخميس 03 سبتمبر 2020 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التربية" تتسلم مشروعي إنشاء مدرسة في طولكرم وتشطيب أخرى في شمال الخليل



رام الله /سما/

 تسلّمت وزارة التربية والتعليم من خلال الإدارة العامة للأبنية، اليوم، مشروع إنشاء وتشطيب مبنى مدرسة الحج قاسم الأساسية المختلطة - ارتاح؛ في مديرية تربية طولكرم، بتكلفة إجمالية بلغت 925 ألف دولار.

كما تسلّمت الوزارة مشروع تشطيب مبنى مدرسة الوفاق الثانوية للبنات في حلحول بمديرية تربية شمال الخليل، إذ بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 660 ألف دولار.

وأشارت "التربية" إلى أن تمويل هذين المشروعين تم من خلال سلة التمويل المشترك (JFA) والتي تضم كلاً من (ألمانيا، وفنلندا، وأيرلندا، والنرويج)، فيما موّلت الوزارة توريد وتجهيز أثاث جديد للغرف الصفية والمرافق في المدرستين.

وأوضحت الوزارة أن مثل هذه المشاريع تراعي كافة المعايير والمتطلبات التي تضمن توفير البيئة التعليمية الآمنة والجاذبة والمحفزة للطلبة، بما يتناسب وسياستها في تعزيز نماذج الأبنية الخضراء في جميع المدارس الجديدة.

وتتكون مدرسة الحج قاسم من 10 غرف صفية، وغرف إدارية، وقاعة متعددة الأغراض، ومناطق خضراء مزروعة، وساحات ومرافق، وهي تخدم طلبة المرحلة الأساسية من الصفوف 1–4، وتستوعب حوالي 400 طالب.

فيما تتكون مدرسة الوفاق من 16 غرفة صفية، وغرف إدارية، وقاعة متعددة الأغراض، ومناطق خضراء مزروعة، وساحات ومرافق، وهي تخدم طلبة المرحلة الأساسية العليا والثانوية من الصفوف (5-12) وتستوعب حوالي 640 طالبة.

#التربية والتعليم

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