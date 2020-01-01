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الكشف عن موعد كلمة الرئيس عباس "المهمة" باجتماع الأمناء العامين للفصائل اليوم

الخميس 03 سبتمبر 2020 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن موعد كلمة الرئيس عباس "المهمة" باجتماع الأمناء العامين للفصائل اليوم



رام الله /سما/

أفاد تلفزيون فلسطين، بأنه سينقل كلمة للرئيس محمود عباس، في بداية اجتماع الأمناء العامين للفصائل في الداخل والخارج اليوم، عند السابعة مساءً، وستبث على الهواء مباشرة.

وأضاف، أنه سيتم بث البيان الختامي للاجتماع المهم، الذي يخصص لبحث عدد من القضايا الوطنية، وسبل مواجهة المخططات المعادية للشعب الفلسطيني.

ومن المقرر، أن يعقد مساء اليوم الخميس، اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، برئاسة الرئيس عباس، في مدينة رام الله، والعاصمة اللبنانية بيروت، عبر (فيديو كونفرانس) تشارك فيه فصائل منظمة التحرير، وحركتا حماس والجهاد الإسلامي.

 

#الرئيس عباس #اجتماع الفصائل

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