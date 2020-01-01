  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الإعلام" تنعى الصحفي والكاتب محمود معروف

الخميس 03 سبتمبر 2020 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الإعلام" تنعى الصحفي والكاتب محمود معروف



رام الله /سما/

 نعت وزارة الإعلام بحزن بالغ رحيل الصحفي والكاتب   محمود معروف، رئيس الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين بفرع المغرب، وصاحب السيرة الاعلامية والثقافية والمهنية الطويلة، وعزت أسرته والجسم الصحفي والكتاب والأدباء وكل من عرفه بغيابه الموجع.

واعتبرت الوزارة، في بيان لها، اليوم الخميس، رحيل معروف واحدة من الخسارات الثقيلة، التي  تهز البيت الإعلامي الفلسطيني، لما ملكه فقيدنا من سيرة مهنية تنقلت بين بيروت والرباط ونيقوسيا، وعواصم العرب والعالم الأخرى وقد ظل مسكونًا بفلسطين ورافعاً الراية، وملتزمًا بنضالنا الوطني، ورسالة خلاصنا.

وأكدت الوزارة أن إرث الراحل محمود معروف، ستتناقله الأجيال، وتشهد له بحضوره الرصين، وبراعته العالية في المشهد الإعلامي والأدبي والإبداعي، وخطه الوطني والقومي.

#وزارة الاعلام #محمود معروف، #وفاة

الأكثر قراءة اليوم

مصادر : مساع في الجامعة العربية للحجر على القضية الفلسطينية وهكذا هددت البحرين فلسطين..

محافظة الشمال تتصدر الاصابات.. شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

كتاب أمريكي جديد: إسرائيل تقف أمام أخطر قراراتها وأكثرها مصيرية..!

معاريف: قلق إسرائيلي من انهيار محتمل للسلطة الفلسطينية وتوقعات بأن ينفذ ابو مازن تهديداته

تشديد الإجراءات بمحافظة الشمال.. الصحة بغزة: تزايد اعداد الإصابات واتساع رقعتها ينذر بخطورة الأيام القادمة

صور وفيديو : صيدٌ وفير لصيادي غزة

كبير مستشاري ترامب: هناك عرض على الطاولة للفلسطينيين نأمل أن يتواصلوا ويقبلوا به..!

الأخبار الرئيسية

صحة غزة: اكتشاف بؤر جديدة ينبئ بخطورة الحالة الوبائية ومنحنى التفشي يسير بوتيرة متصاعدة

5 وفيات و596 إصابة جديدة بـ"كورونا" و612 حالة تعافٍ في فلسطين

الكشف عن موعد كلمة الرئيس عباس "المهمة" باجتماع الأمناء العامين للفصائل اليوم

خلافات حادة بشأن قرار احتجاز جثامين الشهداء.. والشاباك يعارض: يشكل "عبئًا" ولن يعزز معادلة الردع

صحيفة عبرية : إسرائيل تستغلّ تفشي كورونا بغزة للضغط على حماس