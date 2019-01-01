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داخلية غزة تعلن توظيف 528 فرداً على بند التشغيل المؤقت

الخميس 03 سبتمبر 2020 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة تعلن توظيف 528 فرداً على بند التشغيل المؤقت



غزة /سما/

أعلنت هيئة التنظيم والإدارة في وزارة الداخلية والأمن الوطني اليوم الخميس، عن استيعاب 528 فرداً للعمل في الأجهزة التابعة للوزارة، ضمن بند التشغيل المؤقت لمدة 3 شهور، من أصل 2500 فرداً سيتم استيعابهم خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس الهيئة، العميد بهجت أبو سلطان إن ترشيح هؤلاء الأفراد جاء بعد اجتيازهم جميع مراحل مسابقة الأفراد للعام 2019م, وكانوا ضمن كشوفات الانتظار للمسابقة.

وأضاف "أبو سلطان" أن المرشحين سيخضعون لجميع الفحوصات الطبية اللازمة، ومن بينها فحص التأكد من عدم الإصابة بفيروس كورونا, ومن ثم إلحاقهم بدورة تدريبية أوليّة لمدة 10 أيام، وفق إجراءات الوقاية والسلامة.

وأوضح أن توظيف هذا العدد يأتي في إطار إسناد وتعزيز عمل أجهزة الوزارة في ظل خطة الطوارئ لمواجهة جائحة كورونا، والمساعدة في تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

ولفت "أبو سلطان" أن بقية العدد سيتم أخذه من المتقدمين الذين اجتازوا اختبارات اللياقة البدنية خلال مسابقة التوظيف الأخيرة لعام 2019، على أن تُستكمل لهم بقية الإجراءات المتعلقة بالفحص الطبي، والمقابلة الشخصية، خلال الفترة القادمة.

#داخلية غزة #وظائف #الاجهزة الامنية #فيروس كورونا

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