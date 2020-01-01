  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

د. فهمي شراب يوجه رسالة عتاب للدكتور اشتية بشأن التقاعد المالي وحصة غزة

الخميس 03 سبتمبر 2020 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
د. فهمي شراب يوجه رسالة عتاب للدكتور اشتية بشأن التقاعد المالي وحصة غزة



غزة /سما/

نكتب هذه الرسالة العتابية لثقتنا الكبيرة بسرعة وصولها للدكتور محمد اشتية وثقتنا بأنه أهل للتعامل معها بإيجابية وتفهم كبيرين، فنحن في غزة لا تزال كثير من الآمال معلقة على أسوار حكومتكم العالية و التي مضى 6 اشهر على تشكيلها، ونلخص ما ينتظره منكم  شعبكم في غزة في النقاط التالية:
1- إلغاء التقاعد المالي  فوراً،  وهو أصلاً  قرار  باطل وغير قانوني 
2- ترسيخ شعور الأمان الوظيفي لدى موظفي السلطة  وهذا حق حفظته كل القوانين والأعراف، وذلك من خلال الخطوات التالية:
أ‌. المساعدة  في دفع الرسوم الدراسية لابناء الموظفين في  الجامعات الفلسطينية محافظات غزة ( من مستحقاتهم المتراكمة في وزارة مالية رام الله). أسوة بما قامت به إدارة غزة. والدكتور محمد اشتية لديه علاقات  وثيقة بالمؤسسات البنكية والمالية والتعليمية.
ب‌. المساهمة بتأجيل الأقساط المستحقة على الموظفين لدى البنوك ومؤسسات الاقراض لمدة 6 اشهر بدون فوائد.
3- نحن في غزة درة تاج المقاومة ورأس حربتها والخط الدفاعي عن كل الشعب الفلسطيني، وشعبها الصابر المحتسب الصامد بوجه الحصار والذي لم تجبره 3 حروب على الاستسلام والتخلي عن صولجان الكرامة والعزة، نعترض على اللهجة  غير اللائقة التي توصفنا وكأننا رعاع أو مجرد كمشة أيتام تتوسل على موائد اللئام! ونعبر عن رفضنا  لتصريحكم الأخير بارسالكم وفد  حكومي مقلص ليس لديه أي صلاحيات وليس لديه ما يقدمه لأهلنا في القطاع.
4- نحن محرومون من حصتنا من أموال المقاصة والمساعات التي تأتي باسم غزة وكل الشعب الفلسطيني، ومطلوب عدالة جغرافية ومناطقية.
5- ساءتنا تصريحاتكم الأخيرة والمتأخرة في سياقها الزمني حيث تعدون غزة بحزمة مساعدات لا تسمن ولا تغني من جوع، وكأننا دولة شقيقة! فالأصل دوام العلاقة بين غزة والضفة ووجود وفد وزاري كبير بتابع عن قرب.
وللحديث بقية،،
 

#فهمي شراب #الحكومة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

مصادر : مساع في الجامعة العربية للحجر على القضية الفلسطينية وهكذا هددت البحرين فلسطين..

محافظة الشمال تتصدر الاصابات.. شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

كتاب أمريكي جديد: إسرائيل تقف أمام أخطر قراراتها وأكثرها مصيرية..!

معاريف: قلق إسرائيلي من انهيار محتمل للسلطة الفلسطينية وتوقعات بأن ينفذ ابو مازن تهديداته

تشديد الإجراءات بمحافظة الشمال.. الصحة بغزة: تزايد اعداد الإصابات واتساع رقعتها ينذر بخطورة الأيام القادمة

صور وفيديو : صيدٌ وفير لصيادي غزة

كبير مستشاري ترامب: هناك عرض على الطاولة للفلسطينيين نأمل أن يتواصلوا ويقبلوا به..!

الأخبار الرئيسية

صحة غزة: اكتشاف بؤر جديدة ينبئ بخطورة الحالة الوبائية ومنحنى التفشي يسير بوتيرة متصاعدة

5 وفيات و596 إصابة جديدة بـ"كورونا" و612 حالة تعافٍ في فلسطين

الكشف عن موعد كلمة الرئيس عباس "المهمة" باجتماع الأمناء العامين للفصائل اليوم

خلافات حادة بشأن قرار احتجاز جثامين الشهداء.. والشاباك يعارض: يشكل "عبئًا" ولن يعزز معادلة الردع

صحيفة عبرية : إسرائيل تستغلّ تفشي كورونا بغزة للضغط على حماس