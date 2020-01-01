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تقديرات اسرائيلية: نصر الله غير معني بمواجهة وقياديون يدفعونه نحوها

الخميس 03 سبتمبر 2020 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقديرات اسرائيلية: نصر الله غير معني بمواجهة وقياديون يدفعونه نحوها



القدس المحتلة /سما/

أشارت تقديرات إسرائيلية إلى أن الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، غير معني حاليًا بمواجهة مع إسرائيل، غير أن القيادين في حزب الله يدفعونه إلى هذا الاتجاه.
 
جاء ذلك بحسب ما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلية، صباح اليوم، الخميس، عن وزير شارك بالاجتماع الذي عقده المجلس الإسرائيلي الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "كابينيت"، أمس الأربعاء.
 
وبحسب المصدر فإن أجهزة الأمن عرضت تقديراتها خلال الاجتماع، وقالت إن "الأمين العام لحزب الله، نصر الله، غير معني برد يؤدي إلى مواجهة مع إسرائيل خلال هذه الفترة، غير أن ناشطي الحزب يدفعونه بهذا الاتجاه".
 
وكانت تقديرات في إسرائيل قد أشارت إلى أن نصر الله يسعى إلى شن هجوم "محدود" بهدف قتل جندي إسرائيلي، ردًا على مقتل أحد عناصر حزب الله في غارة إسرائيلية في دمشق، في تموز/ يوليو الماضي.

#اسرائيل #حزب الله #حسن نصر الله

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