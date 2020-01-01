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الشاعر كريم العراقي يطمئن محبيه: سأنتصر على السرطان

الخميس 03 سبتمبر 2020 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشاعر كريم العراقي يطمئن محبيه: سأنتصر على السرطان



وكالات / سما /

كشف الشاعر الغنائي الكبير كريم العراقي عن إصابته بمرض السرطان الذي دفعه الى الرقود في المستشفى.


لكنه طمأن جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، وقال في تصريحات صحافية «أصدقائي وإخواني وأهلي شكرا لكم على موقفكم الداعم لي وعلى دعواتكم التي زادتني عزما وصبرا وقوة للانتصار على المرض الخبيث».


وأضاف «أخضع لـ6 جلسات علاج كيميائي من ثم أجري جراحة بإذن الله ستضع حدا لهذا المرض، وادعو الله بالشفاء لجميع المرضى، شكرا لكم جميعا».


وكان آخر أعمال العراقي تعاونه مع الفنان كاظم الساهر في قصيدة «لا تظلميه» والتي سطر كلماتها العراقي ولحنها كاظم، ومدتها 10 دقائق تقريبا، ومن المتوقع طرحها قريبا.


وقد صرّح كريم بأنها تعتبر «قصيدة العمر» وأن كاظم لحّنها بطريقة رائعة، ستعيد الجمهور إلى الزمن الجميل.

#كريم العراقي #شاعر #السرطان

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