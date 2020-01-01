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وقفة احتجاجية بنابلس بعد استشهاد الأسير الخطيب بسبب الاهمال الطبي

الخميس 03 سبتمبر 2020 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة احتجاجية بنابلس بعد استشهاد الأسير الخطيب بسبب الاهمال الطبي



نابلس /سما/

 نظمت اللجنة الوطنية لدعم الاسرى في محافظة نابلس امس الخميس وقفة احتجاجية ضد سياسة الاستهداف والاهمال الطبي المتعمد بحق الاسرى، والذي استشهد نتيجته الأسير داوود الخطيب في سجن عوفر مساء الاربعاء.

وشارك بالوقفة التي جرت في ميدان الشهداء ممثلو الفصائل والمؤسسات والفعاليات المختلفة وناشطون بقضايا الاسرى، والذين رفعوا صور الاسير الخطيب ورددوا شعارات مساندة للاسرى وتطالب بحمايتهم.

ونعى ممثل لجنة التنسيق الفصائلي الاسير الخطيب الذي امضى اكثر من 17 عاما في سجون الاحتلال، مبينا انه ارتقى شهيدا نتيجة الاهمال الطبي والقمع والارهاب داخل سجون الاحتلال.

واكد ان مصلحة السجون تواصل عمليات القمع والارهاب بحق الحركة الاسيرة، مبينا ان الاسير الخطيب هو الشهيد رقم 224 من شهداء الحركة الاسيرة.

ووجه رسالة عاجلة الى والامناء العامين للفصائل المجتمعين في بيروت طالبهم فيها بأن تكون قضية الاسرى هي القضية الاساسية والمركزية، من اجل الضغط على الاحتلال لإطلاق سراحهم ونيل حقوقهم.

#اسرى #وقفة احتجاجية #نابلس

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