4 علامات للنزيف الدموي ينبغي على النساء الحذر منها!

وكالات / سما /

يعتبر النزيف المهبلي من الأعراض الرئيسية لسرطانات أمراض النساء، وحذرت الجمعيات الخيرية من أن النساء لا يسعين للحصول على رعاية طبية عند حدوث مثل هذه المشكلات.

ويمكن أن يكون النزيف مؤشرا على سرطان الرحم وعنق الرحم والمهبل، ووجدت الأبحاث التي أجرتها Eve Appeal لحملة Go Red أن 72% من النساء قلن إنهن لم يتعلمن كيفية اكتشاف أي خطأ في مرحلة الطمث (الدورة الشهرية) في المدرسة.

ووجدت الدراسة أيضا أنه في حين شعرت 85٪ من النساء بالراحة عند التحدث عن مثل هذه القضايا لأصدقائهن وعائلاتهن، قالت 80٪ منهن أنهن لن يذهبن إلى الطبيب العام إذا كان لديهن نزيف غير طبيعي.

وتعاونت Eve Appeal مع الكلية الملكية لأطباء التوليد وأمراض النساء، لمساعدتهن على معرفة ما يجب اكتشافه.

وفي حديثها إلى "ذي صن"، حثت امرأة، اكتشفت أنها مصابة بسرطان عنق الرحم بعد نزيف لمدة ستة أشهر، النساء على عدم الشعور بالخجل من الذهاب والتحدث إلى الطبيب العام.

وقالت كاثرين فيرث: "مهما كانت المشكلة صغيرة، يجب أن تفحصها". ولكن ما الذي يجب أن تبحثين عنه عندما يتعلق الأمر بالنزيف المهبلي غير الطبيعي؟

في حين أن الدورة الشهرية تختلف من أنثى لأخرى، ينبغي الانتباه بشكل خاص إذا كانت الأعراض مؤلمة. وتعني الغزارة الشديدة، النزيف لمدة تصل إلى سبعة أيام.

ومن أجل مساعدة النساء على الشعور كما لو أن بإمكانهن التحدث عن أعراضهن، قالت كاثرين: "بدا أن نزفي يتزامن دائما مع فترات الدورة الشهرية، لذا لم آخذ الأمر على محمل الجد لفترة من الوقت.

وأضافت: "في وقت من الأوقات أدركت أنني كنت أنزف باستمرار لمدة ستة أشهر لكنني واصلت تأجيل المراجعة الطبية".

2- إفرازات دموية غير اعتيادية

تنص الإرشادات الصادرة عن المؤسسة الخيرية على أن إفرازات الدم يمكن أن تكون طبيعية بالنسبة لمعظم الناس.

ولكن بعض الإناث يحصلن على القليل من الإفرازات الدموية، نزيف خفيف، بين فترات الطمث تسمى" نزيف الإباضة ". وإذا لم يكن هذا جزءا مما قد تعتبرينه "طبيعيا"، فتحدثي إلى طبيبك".

3- النزيف أثناء أو بعد ممارسة الجنس

قالت كاثرين إنها عانت أيضا من نزيف بعد ممارسة الجنس، ولم يكن هذا أمرا اعتياديا.

وأضافت Eve Appeal أن النزيف بعد ممارسة الجنس يمكن أن يكون شائعا جدا، ولا داعي للقلق في معظم الأوقات، ولكن ما يزال عليك تدوينه والتحقق منه.

4- سن اليأس وما بعد سن اليأس

قالت Eve Appeal إنه في كثير من الأحيان، يمكن أن تختلف الأعراض اعتمادا على مرحلة الحياة التي تعيشين فيها.

واستطردت: "إن انقطاع الطمث بالنسبة لمعظم النساء يعني بضع سنوات من النزيف غير المنتظم. ولكن إذا كان النزيف لا يبدو مناسبا لكي، فاطلبي المشورة الطبية. وبمجرد ألا تأتيك الدورة الشهرية لمدة 12 شهرا، تكون قد تجاوزت سن اليأس. أي نزيف مهبلي بعد هذا هو نزيف غير طبيعي".

وأضافت المؤسسة الخيرية أن أفضل طريقة لتتبع النزيف هو تسجيل وتيرته. وهناك الكثير من الأسباب للنزيف غير الطبيعي، وعلى الرغم من أنه من المحتمل ألا يكون سرطانا، يجب إجراء فحص لاستبعاده.