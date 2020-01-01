الصين تعاقب 338 منصة بث مباشر غير قانونية

وكالات / سما /

عاقبت أجهزة تنظيم الانترنت الصينية 338 منصة بث مباشراً غير قانونية وسط حملة في جميع أنحاء البلاد ضد المخالفات في هذه الصناعة في الشهر الماضي.

وتم إغلاق حوالي 74 ألف استوديو للبث المباشر وإغلاق 105 آلاف حساب بث خلال الحملة التي تستهدف المواقع التجارية ووسائل الإعلام الذاتية والبث المباشر، حسبما ذكرت مصلحة الفضاء الإلكتروني الصينية.

وقالت المصلحة إن هيئات مراقبة الانترنت في جميع أنحاء البلاد أزالت حوالي 72 ألف تطبيق خدمات إخبارية غير مرخصة من متاجر التطبيقات.

وفي الوقت نفسه، أزال المنظمون أيضا 6.03 مليون منشور تحتوي على محتوى غير قانوني وتعاملوا مع 5.59 مليون حساب غير قانوني، بما في ذلك 169 حسابا بأكثر من مليون متابع.