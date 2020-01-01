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شركة هواوي تصنع ساعة ذكية تتنبأ بفيروس "كورونا"

الخميس 03 سبتمبر 2020 02:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
شركة هواوي تصنع ساعة ذكية تتنبأ بفيروس "كورونا"



وكالات / سما /

قدمت شركة "Huawei" الصينية ساعتها الذكية الجديدة، وستبدأ بقبول الطلبات المسبقة على الموقع الرسمي للشركة في 10 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وكانت مفاجأة هواوي لهذا الإصدار أن ساعة "Huawei Watch Fit" بالإضافة إلى الميزات السابقة للساعات الذكية، تستطيع تحديد مستوى أكسجة الدم والذي يعتبر أحد أهم أعراض الإصابة بفيروس "كورونا"، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للشركة.

وأكد الموقع أن الساعة مزودة بشاشة "AMOLED" مستطيلة بقطر 1.64 بوصة ودقة 280 × 456 بكسل.

وهناك أيضًا وضع العرض الدائم كما وعدت الشركة المصنعة، ويمكن أن تعمل الساعة لمدة تصل إلى 10 أيام دفعة واحدة. لكن هذا في وضع الاستخدام الاقتصادي إلى حد ما.

#هواوي #فيروس كورونا #كورونا

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