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صحيفة عبرية : إسرائيل تستغلّ تفشي كورونا بغزة للضغط على حماس

الخميس 03 سبتمبر 2020 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية : إسرائيل تستغلّ تفشي كورونا بغزة للضغط على حماس



القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الخميس، أن كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين في إسرائيل، يعتقدون أن انتشار فيروس كورونا في قطاع غزة، يمكن أن يوفّر فرصة لإسرائيل، للمضي في مفاوضات حل قضية الأسرى والمفقودين لدى حماس.

وبحسب الصحيفة، فإن التقديرات لدى الجهات الأمنية تشير إلى أنه كلما انتشر الوباء، زاد الضغط على حماس، مشيرةً إلى أن هناك استعدادًا لاحتمال أن توجّه حماس ضغطها تجاه إسرائيل، والتي ستسعى بدورها لاستغلال الأزمة من أجل الضغط على الحركة للتوصل لاتفاق.

وأشارت إلى أن الجهات الأمنية والعسكرية تراقب باهتمام كبير انتشار الفيروس بغزة، والذي يبدو أن حماس بدأت تفقد السيطرة عليه.

ووفقًا لذات المصادر، فإن تفشي الوباء كان له تأثير كبير على قرار حماس بالموافقة على الهدنة.

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