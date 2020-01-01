فيديو: "صخرة هوليوود" يعلن إصابته وأسرته بكورونا

وكالات / سما /

أعلن نجم هوليوود دواين جونسون الشهير باسم "ذي روك" أنه وأسرته مصابون بفيروس كورونا المستجد، حسبما أظهرت الفحوص التي أجريت لهم.

لكن الممثل المعروف طمأن جمهوره بشأن الوضع الصحي له ولأسرته، ودعاهم إلى وضع كمامات لحماية أنفسهم.

وقال "ذي روك" في تسجيل مصور نشره عبر "إنستغرام"، الأربعاء: "زوجتي لورن وكذلك ابنتاي وأنا، أجريت لنا فحوص جاءت نتيجتها إيجابية".

وأضاف الممثل البالغ 48 عاما المتخصص في أفلام الحركة: "كان ذلك من أصعب الأمور التي كان علينا كعائلة أن نواجهها (...) لكنني سعيد أن أقول لكم إننا بخير، ولم نعد في مرحلة نقل العدوى، ونحن والحمد لله في صحة جيدة".

وأوضح "ذي روك" الذي حل للسنة الثانية تواليا في المرتبة الأولى ضمن ترتيب الممثلين الأعلى أجرا في هوليوود، أن العدوى انتقلت إلى عائلته من أصدقاء مقربين جدا.

ومن هذا المنطلق، حض محبيه على التزام الحذر، ناصحا إياهم بعدم استقبال أحد إلا إذا أظهرت الفحوص أنه لا يحمل فيروس كورونا.

وقال: "ضعوا الكمامات وعززوا جهازكم المناعي بالفيتامينات ومضادات الأكسدة".