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الديمقراطية: عقوبات أميركا على الجنائية الدولية وقاحة بلا حدود

الخميس 03 سبتمبر 2020 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها، اليوم الخميس، الإجراءات الأميركية المعادية لمحكمة الجنايات الدولية، (المدعية العامة ومكتبها).

ورأت في ذلك وقاحة سياسية تجاوزت كل الحدود، وتعبيراً عن مدى عداء الولايات المتحدة وإدارة ترامب، للعدالة الدولية، وللدور الذي تقوم به المحكمة الدولية في صون مبادئ القانون الدولي، والدفاع عنه وعن الإنسانية في مواجهة مجرمي الحرب والمجرمين ضد الإنسانية، ممن تعمل إدارة ترامب على توفير الحماية السياسية والأمنية لهم، على غرار دولة الإحتلال الإسرائيلي ومنظومة قوانينها وسياساتها العنصرية والدموية.

وأضافت الجبهة أن موقف الإدارة الأميركية يكشف في الوقت نفسه مدى عدائها للشرعية الدولية، ولحقوق الشعوب في العيش بأمان، والتمتع بحريتها وإستقلالها في ظل أنظمة ديمقراطية وعدالة إجتماعية، وقالت إن قرار الإدارة الأميركية يكشف مرة أخرى زيف الديمقراطية الأميركية ومدى وحشيتها ونواياها الإستعمارية للهيمنة على الشعوب وتقويض سيادتها على أراضيها.

#الجبهة الديمقراطية #أميركا

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