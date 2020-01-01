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مدربان فلسطينيان يجتازان دورة دولية

الخميس 03 سبتمبر 2020 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدربان فلسطينيان يجتازان دورة دولية



غزة / سما /

اجتاز الفلسطينيان أحمد أبو حان وسميح الصفدي, دورة المدربين "B", التي نظمها الاتحاد الدولي لكرة اليد بالتعاون مع نظيره الكوري.

وجرت الدورة خلال الفترة من 10-30 أغسطس الماضي عبر تقنية الفيديو, وتكونت من 3 مراحل, قبل أن يتم عقد اختبار نهائي للمدربين.

وشكر الاتحاد الدولي لكرة اليد, جميع المدربين المشاركين في الدورة, بمن فيهم الثنائي الفلسطيني أبو حان (المحافظات الجنوبية), والصفدي (المحافظات الشمالية).

من جانبه, عبّر ماهر الملخ عضو الاتحاد الفلسطيني لكرة اليد, عن سعادته باجتياز المدربين الفلسطينيين, الدورة الدولية, شاكرا الاتحادين الدولي والكوري لإشرافهما عليها.

وبيّن الملخ أن الاتحاد الفلسطيني سيرشح مدربين آخرين لدورات تدريبية دولية جديدة, بما يضمن تطوّر منظومة اللعبة في فلسطين.

#دورة دولية #أحمد أبو حان #سميح الصفدي

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