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كيف استغل لاعبو غزة فترة التوقف بسبب كورونا؟

الخميس 03 سبتمبر 2020 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيف استغل لاعبو غزة فترة التوقف بسبب كورونا؟



غزة / سما /

استغل المئات من لاعبي كرة القدم في قطاع غزة, فترة توقف النشاط الرياضي, بالتدريبات المنزلية, بعد تفشي فيروس "كورونا" المستجد مؤخرا.

ونشر لاعبو الأندية الغزية صورا وفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي, توضح كيفية استغلالهم فترة توقف النشاط الرياضي بأفضل طريقة.

وظهر الكثيرون وهم يؤدون التدريبات في منازلهم بالتواصل المباشر مع مدربيهم, بينما أدى آخرون تمارينهم في الشوارع وشاطئ البحر, لضمان حفاظهم على لياقتهم البدنية.

يشار إلى أن الأندية الغزية اضطرت لإيقاف تدريباتها الأسبوع الماضي, بعد الإعلان عن تفشي "كورونا" من جديد, في ظل بقاء 23 يوما على انطلاق الموسم الكروي.

#فيروس كورونا #غزة

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