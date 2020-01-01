مفاوضات برشلونة للإبقاء على ميسي غير مرنة

وكالات / سما /

أكدت الصحافة الإسبانية أن الاجتماع المنتظر الذي ضم والد ميسي “خورخي ميسي” ومجلس إدارة برشلونة متمثلاً في بارتوميو لم يكن إيجابياً إلى حدٍ كبير.

التقى جوزيبي ماريا بارتوميو بعد ظهر الأمس مع خورخي ميسي والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني وتمسك كليهما بموقفهما حتى الآن.

حيث أصر والد ميسي على التأكيد بأن موكله لا يفكر كثيراً في مستقبله مع برشلونة ويريد الرحيل عن النادي الكاتالوني في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

بينما أكد بارتوميو له بأن النادي متمسك بموقفه بحزم فيما يتعلق باستمرار اللاعب حتى نهاية عقده والذي ينتهي في الصيف القادم، وأنه في حالة رحيله سيتوجب على النادي الذي سينتقل إليه دفع الشرط الجزائي بعقده والمُقدر بـ 700 مليون يورو.

وأشارت صحيفة الأس الإسبانية للموقف الحالي بغلاف عليه صورة والد ميسي وكتبت عليه ” ميسي – برشلونة ، موقف غير مرن”، وأشارت إلى أن الاجتماع كان ودياً لكن لم يكن هناك تقارن في المواقف.

ولكن كان ذلك اللقاء الأول ما بين ممُثل ميسي وما بين بارتوميو رئيس مجل إدارة برشلونة وخافيير بورداس إداري النادي ومن المتوقع إجراء اجتماعات أخرى قريباً.

كانت صحيفة موندو ديبورتيفو قد أشارت إلى أن ميسي سيعيد التفكير في وضعه الصعب الحالي مع النادي، وخصوصاً وأن رابطة الدوري الإسباني “الليجا” لا تدعم موقفه في المغادرة دون دفع الشرط الجزائي، ورغم أنه يمكنه الانتقال عبر قوانين الاتحاد الدولي “فيفا” لكن آخر شىء يريده هو وممثليه أن يتورط مع نادي حياته في معركة قانونية.