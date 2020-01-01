قرار جديد من يوفنتوس بخصوص قدوم لويس سواريز من برشلونة

وكالات / سما /

أحرز نادي يوفنتوس تقدماً جيداً في المفاوضات التي قام بها من أجل ضم المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز من فريق نادي برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وبإمكان اليوفي التوقيع بشكلٍ مجاني مع سواريز دون الحاجة لدفع أي أموال للنادي الكاتالوني وذلك في حالة فسخ عقده كما هو متوقع.

لكن حسب تقارير وسائل الإعلام المتأخرة وصحيفة سبورت فإن يوفنتوس يريد الحفاظ عل العلاقات الجيدة مع برشلونة ولذلك سيسعى لدفع مبلغ رمزي.

من المؤكد أن النجم الأوروجوياني لديه اتفاق مع النادي الإيطالي للانضمام له بعقد لمدة 3 سنوات يحصل به في العام الواحد على 10 مليون يورو ولكنه لم يصل بعد للاتفاق المنتظر مع البارسا.

يثق يوفنتوس أن سواريز سيحصل على اتفاق لإنهاء عقده بالتراضي مع برشلونة ولكن حسب الصحفي جيانلوكا دي مارتزيو فقد أكد أن اليوفي سيدفع تكلفة انتقال منخفضة..وستكون قريبة من المبلغ الذي دفعه إشبيلية لأجل راكيتيتش، أي ما يقرب من 1 مليون ونصف المليون يورو بالإضافة إلى 9 ملايين كمكافآت مرتبطة بالأداء.

وحسب دي مارتزيو فإن اليوفي الذي أجرى بعضاً من عمليات السوق مؤخراً مع برشلونة من خلال تبادل آرتور ببيانيتش يأمل في الحفاظ على العلاقة الودية بين الناديين.

جدير بالذكر أن المهاجم البوسني إيدين دجيكو كان اللاعب المُفضل لدعم هجوم السيدة العجوز هذا الصيف ولكن الصعوبات التي وجدها في التفاوض مع روما جعلت خيار لويس سواريز أفضل وأكثر سهولة.