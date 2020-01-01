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نقل جثمان الشهيد الخطيب لمعهد أبو كبير للمعاينة الخارجية

الخميس 03 سبتمبر 2020 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نقل جثمان الشهيد الخطيب لمعهد أبو كبير للمعاينة الخارجية



القدس المحتلة / سما /

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، إن إدارة سجون الاحتلال نقلت صباح الخميس، جثمان الشهيد الأسير داوود طلعت الخطيب إلى معهد الطب العدلي "أبو كبير"، لإجراء معاينة خارجية وفحص ظاهري للجثمان، وإجراء صورة "ct" له.

وحمّل أبو بكر، سلطات الاحتلال وإدارة سجونها المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى في ظل تعمد إهمال الظروف الصحية والحياتية لهم، والتي كان آخر نتائجها استشهاد الأسير داود طلعت الخطيب (45 عامًا) من بيت لحم في سجن"عوفر"، مساء الأربعاء.

وقال أبو بكر إن السكوت الدولي ولعب دور المتفرج، يشجع الاحتلال على تصعيد جرائمه بحق الأسرى الفلسطينيين، داعيًا المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان، لتشكيل لجنة تحقيق خاصة وزيارة السجون للاطلاع على خطورة الأوضاع.

ويسود الاستنفار سجن عوفر ومختلف سجون الاحتلال منذ ليلة أمس، حيث قام الأسرى بالطرق على الأبواب والتكبير منذ لحظة سماعهم النبأ، وأغلقوا كافة الأقسام، معلنين حالة الحداد. وأقدمت إدارة سجن عوفر على عزل 10 أسرى ونقلتهم إلى الزنازين ردًا على حالة الغضب.

ووفقًا لبيان هيئة شؤون الأسرى فإن الوحدة القانونية ستقدم طلبًا لتسليم جثمان الشهيد الخطيب بعد إجراء المعاينة والفحص، لافتًا إلى أن عدد شهداء الحركة الأسيرة ارتفع باستشهاد الخطيب إلى 225 شهيدًا منذ العام 1967

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