صحيفة عبرية تكشف : هكذا اغتيل أبو العطا

القدس المحتلة / سما /

نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم الخميس تقريرًا مفصلا عن كيفية اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا.

وكتبت الصحيفة: "لمحة نادرة عن استعدادات القوات الجوية التي سبقت اغتيال المسؤول الكبير في الجهاد• قائد المهمة الملازم ج: “أدركت أن الهدف مهم بشكل خاص".

وتابعت: "كان الوقت هو 03:55 يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 ، قبل دقائق من اغتيال أبو العطا قائد اللواء الشمالي لسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، علم كبار الضباط أنها ستكون بداية جولة جديدة من العنف في الجنوب وصواريخ على غوش دان".

مضت الصحيفة تقول "كانوا يعرفون أيضا أن الرجل، الذي كان مسؤولا عن الغالبية العظمى من الهجمات من غزة إلى “الأراضي الإسرائيلية” في السنة التي سبقت الاغتيال، يجب أن يموت".

تقول الصحيفة إنها بعد طلبات عديدة، سمحت لهم القوات الجوية بإلقاء نظرة على التخطيط لعملية الاغتيال وتنفيذها، من منظور وحدة الطائرات المأهولة عن بعد وإلقاء نظرة على أنشطة قسم العمليات العملياتية. لفترة طويلة ، 24 ساعة في اليوم ، سبعة أيام في الأسبوع ، قامت الطائرات بدون طيار الإسرائيلية بمراقبة المسؤول الفلسطيني عن كثب، ووثقت جميع أفعاله وروتينه اليومي. يقول الرائد أ.

كود X

توضح الصحيفة أن مشغلي الطائرات قاموا بتوثيق كل دقيقة، وفحصوا كيفية إجراء الاغتيال، وحددوا نقاط الضعف. ويقول المشغلون: “لقد كنا فوقه لفترة طويلة ، مرتبطين بكل قدراتنا الاستخباراتية، نلتقط الصور ونحولها لأفراد المخابرات”.

"لمنع تسرب المعلومات ، لم يعرف سوى عدد قليل من حفظة السر من هو الرجل الذي كانوا يتابعونه. أطلق عليه الباقي الرمز X ، والذي لا يُسمح بنشره حتى يومنا هذا. “أدركت أن هذه كانت وجهة ذات أهمية خاصة” ، كما يقول الملازم ج. ، قائد مهمة في السرب 200".

تقول الصحيفة الإسرائيلية: "تحت قيود الرقابة، يسرد الضباط اللحظات الدرامية التي سبقت الاغتيال كجزء من عملية الحزام الأسود – وبعد الضربة الدقيقة في غرفة نوم الرجل".

تشير إلى أنه في نفس اللحظة كان على الطاولة اغتيالات مستهدفة أخرى، والتي كانت ستنفذ لو تصاعدت الأحداث ، “كنا مستعدين لأي شيء ، بما في ذلك التصعيد والذهاب لعملية . لدينا معلومات عن كل ما نحتاجه في قطاع غزة ونعرف كيف نجلب معلومات استخبارية دقيقة تن كل من يخالف الروتين. لقد قمنا باعداد حقيبة للإستهداف مع مرور الوقت حتى نكون مستعدين في يوم الطلب “، كما يقول الرائد أ.

إلى جانب اغتيال أبو العطا، يقدم أعضاء السرب 200 ، الذي يشغل طائرة شوفال بدون طيار، لمحة نادرة عن مجموعة طائرات الجيش الإسرائيلي غير المأهولة. تتمثل الوظيفة الرئيسية للطائرات المأهولة عن بُعد في جمع المعلومات الاستخبارية الهامة قبل وأثناء العمليات، بما في ذلك توجيه أسلحة الليزر وفحص نتائج القنابل.

“اليوم ، كل عملية برية ، في كل مكان ، تصاحبها طائرة مأهولة عن بعد. عندما يكون هناك حدث على الحدود، في الشمال أو في الجنوب، فنحن هناك في غضون دقائق قليلة. نحن جاهزون لأي حدث وأي سيناريو،” يقول المقدم ر. “، الذي قاد جميع عمليات الطائرات بدون طيار في عملية الجرف الصامد.” تقوم مجموعتنا بحوالي 75 بالمائة من ساعات الطيران التشغيلية للقوات الجوية".