قائمة أسعار الخضار والدجاج والبيض المحدثة بغزة

غزة / سما /

أعلنت وزارة الزراعة في غزة، صباح اليوم الخميس، قائمة الأسعار المحدثة لأسعار الخضار والدجاج والبيض. حيث ما زالت محافظة على استقرارها في ظل انتشار فيروس كورونا، والأوضاع الاقتصادية المتردية في قطاع غزة.

وفيما يلي أسعار الخضار والدجاج والبيض بالشيكل الإسرائيلي:

طماطم: 1.3

خيار: 1.8

بصل: 1.7

كوسا: 1

باذنجان: 1

بطاطس: 1.6

فلفل: 2

جزر: 1

ثوم: 8

ملفوف: 0

زهرة: 4

قرع: 2

ليمون: 3.3

ملوخية: 1

فاصولياء: 2

بيض: 9

دجاج: 9

لحمة: 35

وكانت وزارة الاقتصاد في غزة دعت جميع المواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار والاحتكار بالاتصال على الرقم المجاني 1800112233