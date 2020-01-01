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الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من دير أبو مشعل

الخميس 03 سبتمبر 2020 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، أسيرا محررا من بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر أحمد زهران (44 عاما) بعد أن داهمت منزله في البلدة، وعبثت بمحتوياته.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن زهران أب لأربعة أبناء، وأفرج عنه من سجون الاحتلال في الثلاثين من شهر تموز/ يوليو المنصرم، بعد أن أمضى 18 شهراً في الاعتقال الإداري.

وكان الأسير زهران خاض إضرابا مفتوحا عن الطعام لمدة 113 يوماً، انهاه في شهر شباط/ فبراير المنصرم، بعد أن رضخت مصلحة سجون الاحتلال لمطلبه بعدم تجديد اعتقاله الإداري.

وأمضى زهران ما مجموعة 15 عاماً في سجون الاحتلال.

#دير أبو مشعل #الاحتلال

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