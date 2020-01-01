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بيل يخطف الأضواء بشعر طويل ويهاجم ناديه ريال مدريد

الخميس 03 سبتمبر 2020 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بيل يخطف الأضواء بشعر طويل ويهاجم ناديه ريال مدريد



وكالات / سما /

خطف النجم الويلزي غاريث بيل الأضواء في أثناء تواجده مع منتخب بلاده بشعر طويل.

ومن جانب آخر، انتقد بيل ناديه الحالي ريال مدريد، مؤكدا أن الملكي لم يسمح له بالرحيل، بعدما حاول مغادرة المرينجي في العام الماضي.

وقال بيل في حواره مع قناة "سكاي سبورتس"، أمس الأربعاء: "عندما آتي إلى هنا (منتخب ويلز) أشعر بسعادة كبيرة وراحة شديدة واستقبال جيد".

وأضاف: "ما يُقال في مدريد لا يؤثر عليّ، بصراحة لدي خبرة في التعامل مع هذا، فعندما آتي إلى هنا أشعر بالسعادة والحماس الشديد، وأكون متحفزا للعب كرة القدم".

وعن مستقبله، أوضح: "إنه سؤال يوجه للنادي، لأنني حاولت الرحيل في العام الماضي، والنادي منع كل شيء حتى اللحظة الأخيرة، لم يسمحوا لي بالمغادرة، لذلك يجب أن نسأل النادي".

وتابع: "أريد لعب كرة القدم، ومتحمس للقيام بذلك، لكن النادي هو من يتحكم في كل شيء، ما الذي يمكنني فعله؟ لدي عقد، وما يمكنني فعله هو الاستمرار في ما أفعله وأرى ما سيحدث".

#ريال مدريد #جاريث بيل

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