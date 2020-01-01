رام الله / سما /

تصدر خبر استشهاد الأسير داوود الخطيب في سجن "عوفر" عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، القدس، الأيام) الصادرة اليوم الخميس.

كما ركزت الصحف الثلاث على اجتماع الأمناء العامين للفصائل الذي يترأسه الرئيس محمود عباس مساء اليوم الخميس.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- قبل 4 أشهر من حريته.. استشهاد الأسير داوود الخطيب في سجن "عوفر"

- أبو ردينة: فلسطين بشعبها ومقدساتها أكبر من كل المؤامرات

- اشتية: سنتخذ عقوبات قاسية بحق من يزهق الأرواح باستخدام السلاح المنفلت والرصاص الطائش

- عريقات: اجتماع اليوم برئاسة الرئيس ومشاركة الأمناء العامين للفصائل نقطة ارتكاز للصمود الفلسطيني في وجه كل التحديات

- 3 حالات وفاة و719 إصابة بـ"كورونا" و266 حالة تعافٍ

- أبو الغيط: الجامعة العربية متمسكة بالثوابت الرئيسية للقضية الفلسطينية

- موجة حر شديدة تؤثر على البلاد اليوم

- مواطن من بيت أمر يعلن إصابته بـ"كورونا" للمرة الثانية

* "القدس":

- استشهاد الأسير داوود الخطيب بجلطة قلبية

- أبو ردينة: الهدف الأساس لاجتماع أمناء الفصائل هو البدء بتجسيد الوحدة

- 3 وفيات في الخليل وبيت لحم ونابلس و719 إصابة جديدة بكورونا

- 4 وفيات جديدة بالوباء في الداخل المحتل

- مصادقة إسرائيلية على عدم تسليم جثامين الشهداء

- تخوف من تسارع استخدام اللقاحات غير الجاهزة.. ومن اتساع جبهة منكري الوباء

- 13 وفاة و2091 إصابة بالفيروس في إسرائيل

- السلطات الأميركية تدعو الولايات للاستعداد لتوزيع لقاح كورونا قبل تشرين الثاني

* "الأيام":

- استشهاد الأسير داود الخطيب في سجن "عوفر" الاحتلالي

- إصابة ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال وهدم منزلين مأهولين ومنشآت في محافظات الخليل

- قادة الفصائل يلتقون اليوم برئاسة عباس وستة منهم يشاركون بـ"الفيديو" من بيروت

- أرقام "كورونا" تواصل منحناها المرتفع: وفاة أربعة مواطنين ورصد 719 إصابة

- اشتية: عقوبات قاسمة بحق من يستخدم السلاح خارج القانون

- غارة جوية إسرائيلية على قاعدة جوية سورية

- "الكابينيت" الإسرائيلي يصادق على عدم تحرير جميع جثامين الشهداء الفلسطينيين

- غزة: تشييع جثامين الأطفال الأشقاء الثلاثة بعد مأساة احتراق منزلهم في مخيم النصيرات

- "التربية": أنجزنا كافة الترتيبات لعودة آمنة إلى المدارس ونحتاج إلى تعاون من الجميع