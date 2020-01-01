الاحتلال يعتقل مواطنين من نابلس

نابلس / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنين من بلدة عصيرة الشمالية وبلدة بورين في نابلس.

وقال رئيس بلدية عصيرة الشمالية حازم ياسين، إن قوات الاحتلال اعتقلت المحامي محمد عمار ياسين، عقب اقتحام منزله.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بورين جنوب نابلس، واعتقلت المواطن محمد مظهر داوود زبن.

وفي مدينة نابلس، ذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اقتحمت حي المعاجين وداهمت عدة منازل.

وفي السياق ذاته، هاجم مستوطنون مركبات المواطنين قرب حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس، الامر الذي ادى الى الحاق اضرار في بعضها.