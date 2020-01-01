  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل مواطنين من نابلس

الخميس 03 سبتمبر 2020 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنين من بلدة عصيرة الشمالية وبلدة بورين في نابلس.

وقال رئيس بلدية عصيرة الشمالية حازم ياسين، إن قوات الاحتلال اعتقلت المحامي محمد عمار ياسين، عقب اقتحام منزله.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بورين جنوب نابلس، واعتقلت المواطن محمد مظهر داوود زبن.

وفي مدينة نابلس، ذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اقتحمت حي المعاجين وداهمت عدة منازل.

وفي السياق ذاته، هاجم مستوطنون مركبات المواطنين قرب حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس، الامر الذي ادى الى الحاق اضرار في بعضها.

#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

غانتس يعلّق على التهدئة مع حماس وادخال عمال من غزة الى اسرائيل

محافظة الشمال تتصدر الاصابات.. شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

العمادي : نسعى لتحويل محطة كهرباء غزة للعمل على الغاز وموافقة إسرائيلية على دخول 7 آلاف عامل

كتاب أمريكي جديد: إسرائيل تقف أمام أخطر قراراتها وأكثرها مصيرية..!

كبير مستشاري ترامب: هناك عرض على الطاولة للفلسطينيين نأمل أن يتواصلوا ويقبلوا به..!

صحة غزة : 83 اصابة جديدة بكورونا منها 79 داخل المجتمع

هآرتس: حماس… بين كورونا القطاع والمحفظة القطرية وتسوية هشة مع إسرائيل

الأخبار الرئيسية

مصادر : مساع في الجامعة العربية للحجر على القضية الفلسطينية وهكذا هددت البحرين فلسطين..

شرطة

معاريف: قلق إسرائيلي من انهيار محتمل للسلطة الفلسطينية وتوقعات بأن ينفذ ابو مازن تهديداته

قائد فرقة غزة: التهدئة مع حماس قد تستمر لشهرين.. وبناء الجدار سيكتمل بحلول آذار المقبل

تشديد الإجراءات بمحافظة الشمال.. الصحة بغزة: تزايد اعداد الإصابات واتساع رقعتها ينذر بخطورة الأيام القادمة

استشهاد اسير من بيت لحم في سجن "عوفر".. وقوات القمع تقتحم اقسام الاسرى