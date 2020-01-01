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وزيرة الصحة : إرسال 20 شاحنة من الأدوية ومستلزمات كورونا إلى غزة اليوم

الخميس 03 سبتمبر 2020 09:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة : إرسال 20 شاحنة من الأدوية ومستلزمات كورونا إلى غزة اليوم



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة أن 20 شاحنة من الأدوية ومستلزمات فيروس كورونا سيتم إرسالها إلى قطاع غزة اليوم الخميس.

وقالت الكيلة، في تصريحات صحفية: “سنذهب بوفد وزاري مكلفين من قبل الحكومة من أجل الاطلاع على احتياجات قطاع غزة، لنوافيه باحتياجاته، ونحن نوافي قطاع غزة باحتياجاته باستمرار، وسنستمر في ذلك”.

وأضاف: “سيكون معنا محموعة من الاحتياجات التي طلبوها، وسيكون هناك 20 شاحنة أدوية ستنطلق اليوم من مستودعاتنا لتصل السبت أو الأحد، حيث يتواجد فيها أدوية لها علاقة بمرض (كوفيد-19)، ولها علاقة بالقطاع الصحي والأمراض المزمة، ونحن نتطلع إلى أبناء شعبنا في غزة كما في الضفة”.

ومن المتوقع أن يصل وفد الحكومة الفلسطينية إلى قطاع غزة يوم غد الجمعة للاطلاع عن كثب حول آخر مستجدات فيروس كورونا.

وأعربت الكيلة عن أمنيتها، بأن يقف المواطن أمام مسؤولياته، ويتبع التعليمات، المتمثلة بوضع الكمامة، وضرورة التباعد، وهذا شيء بسيط.

وتابعت: “في المدارس عملت وزارة التربية والتعليم، كل جهودها لاعتماد التباعد، ووضع نظام تعليمي يتناسب مع مواجهة فيروس كورونا، ووضعنا كل القيود والتعليمات اللازمة من أجل حماية أطفالنا”.

وقالت وزيرة الصحة: “إننا حضرنا كافة الإجراءات من أجل أبنائنا وبناتنا، ووزارة التربية والتعليم تعمل ليلا نهارا من أجل تطبيق ذلك التباعد الاجتماعي في المدارس، وأيضا على الأهالي أن يستمعوا جيداً لتعليمات وزارتي التعليم والصحة”.

#وزيرة الصحة #فيروس كورونا #غزة

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