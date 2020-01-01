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اكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا في "إسرائيل" لأول مرة منذ انتشار الفيروس

الخميس 03 سبتمبر 2020 08:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا في "إسرائيل" لأول مرة منذ انتشار الفيروس



القدس المحتلة / سما /

شخصت، أمس الأربعاء، 3074 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في اسرائيل  وذلك في أعلى معدل إصابات قياسي منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في آذار/مارس الماضي، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس.

ومع تواصل تسجيل معدل إصابات قياسي خلال أيام الأسبوع الجاري، ارتفعت الإصابات النشطة إلى 23698 إصابة، علما أن إجمالي الإصابات منذ انتشار الفيروس في آذار الماضي بلغ 122539 إصابة، ما يعني أن شخص واحد من بين 75  أصيب بالفيروس منذ انتشاره.

وأجرت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، 34131 اختبارا لاكتشاف كورونا، وأظهرت النتائج أن 3074 منها كانت موجبة وشخت إصاباتها بالفيروس في مؤشر لارتفاع في نسبة الإصابة والعدوى التي بلغت 9.4% علما أنها كانت بالأسبوع الماضي 6.8%.

ويمكث في المستشفيات الاسرائيلية 834 مصابا للعلاج من بينهم 418 حالتهم حرجة، ويستعين 118 منهم باجهزة تنفس، كما سجلت 8,928 اصابة جديدة بالفيروس هذا الاسبوع.

وبلغ مجمل عدد الاصابات منذ بداية الازمة 122,539 اصابة، وارتفع عدد الوفيات الى 969 حالة بعد تسجيل 8 اصابات جديدة.

كما سجلت البلدات العربية ارتفاعا كبيرا في عدد الاصابات، حيث هناك 18 بلدة عربية ضمن قائمة البلدات والمدن الحمراء .

وفي تمام الساعة 11:30 صباحًا ، ينعقد مجلس وزراء كورونا لمناقشة قائمة "المدن الحمراء" الجديدة.قبل ذلك ، سيُجرى تقييم للوضع بمشاركة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الصحة يولي إدلشتاين ومسؤولين في مجلس الأمن القومي.

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