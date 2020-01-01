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إصابة النجم نيمار واثنين من زملائه بفيروس كورونا

الخميس 03 سبتمبر 2020 08:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة النجم نيمار واثنين من زملائه بفيروس كورونا



وكالات

كشفت مصادر صحفية فرنسية عن أسماء اللاعبين المصابين بفيروس كورونا بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم.

وذكرت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بكل من البرازيلي نيمار والأرجنتينيين أنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس، تم اكتشاف إصابتهم بالفيروس الأربعاء.

وكان باريس سان جيرمان قد أعلن في وقت سابق عن إصابة ثلاثة لاعبين في صفوفه بفيروس كورونا المستجد، من دون الكشف عن أسمائهم.

وقال  وصيف بطل أوروبا عبر حسابه على تويتر: "تأكدت إصابة ثلاثة لاعبين من بي أس جي بفيروس سارس كوف 2+، وهم يخضعون للبروتوكول الصحي المناسب. اللاعبون والموظفون سيستمرون في إجراء الفحوصات خلال الأيام المقبلة".

وسيغيب بالتالي اللاعبون الثلاثة عن المباراة الأولى للنادي في الدوري المحلي في الـ10 من الشهر الحالي أمام لانس، وربما عن اللقاء المرتقب أمام ضيفه مرسيليا في 13 منه.

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