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حالة الطقس : موجة حر شديدة تتعمق غدا

الخميس 03 سبتمبر 2020 08:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : موجة حر شديدة تتعمق غدا



رام الله / سما /

 تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم ان موجة الحر شديد الحرارة تعود للتأثير على البلاد لذا يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الجمعة : تعمق الموجة شديدة الحرارة لذا يكون الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11 درجه مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت: يستمر تأثير الموجة شديدة الحرارة على البلاد لذا يستمر الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11درجه مئوية والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال الموجة شديدة الحرارة من:
1-التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.
2-خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

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