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الصحة الإسرائيلية: 8 وفيات 2386 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 02 سبتمبر 2020 11:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية: 8 وفيات 2386 إصابة جديدة بكورونا



القدس المحتلة / سما /

توفي 8 أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شُخصت 2386 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات التي أوردتها وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الأربعاء.

وبيّنت المعطيات الرسمية معدلا قياسيا لإصابة بكورونا، بلغ 11.3%، إذ يظهر فحص من بين كل 10 يتم إجراؤها للكشف عن الإصابة بكورونا، نتيجة موجبة؛ كما تظهر البيانات تجاوز الإصابات اليومية حاجز الـ2000 حالة، لليوم الثالث على التوالي.

بحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة ارتفعت إلى 23,261، بعد تعافي 97,234 (110 حالات تعافي منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 121,464.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 22:22 من مساء الأربعاء، بلغ 26,986؛ علما بأن يوم الثلاثاء، شهد تشخيص 2,190 إصابة، بعد إجراء 28,259 فحصا.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 969 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد، في آذار/ مارس الماضي. ويستدل من المعطيات الرسمية الواردة، تسجيل 14 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة وصل إلى 423، فيما ارتفعت عدد الحالات التي تحتاج إلى تفس اصطناعي بواقع 13 حالة عن الحصيلة الرسمية الأخيرة، وبلغ 125 حالة.

ويرقد في المشافي 843 مريضًا بكورونا، بينهم 158 بحالة متوسطة، فيما يتلقى 22,418 مصابا العلاج المنزلي أو في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

يأتي ذلك وسط حالة من الترقب لقرارات متوقعة حول فرض مزيد من التقييدات قد تصل إلى حد الإغلاق الكلي أو الجزئي في "المدن الحمراء" التي تشمل أكثر من 20 سلطة محلية 70% منها عربية.

وشدد منسق شؤون كورونا في الحكومة الإسرائيلية، بروفيسور روني غمزو، مساء اليوم، الأربعاء، على أن الاجتماع المرتقب للمجلس الوزاري لشؤون كورونا (كابينيت كورونا) الذي يعقد يوم غد، الخميس، سيفرض المزيد من القيود على المدن الحمراء والبرتقالية.

ورجحت القناة 12 الإسرائيلية أن يتم إدراج الناصرة على قائمة "المدن الحمراء" في ظل انتشار الفيروس في المدينة، علما بأن عدد الحالات النشطة في المدينة وصل إلى 246.

#اسرائيل #الصحة الاسرائيلية #فيروس كورونا

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