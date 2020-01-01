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الاحتلال يعتقل فلسطينيا قرب سياج غزة ويزعم "إحباط عملية"

الأربعاء 02 سبتمبر 2020 11:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل فلسطينيا قرب سياج غزة ويزعم "إحباط عملية"



القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الأربعاء، شابا فلسطينيًا قرب السياج الأمني الفاصل شرقي قطاع غزة المحاصر، وادعت العثور على حازم ناسف بحوزة الشاب، الذي اقتيد للاستجواب لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صدر عنه، أن قواته اعتقلت "مشتبهًا به اجتاز من جنوب قطاع غزة إلى داخل إسرائيل بالقرب من السياج الأمني".

وزعم أنه "تم العثور على جسم مشبوه بالقرب من نقطة الاجتياز. يتم التحقيق مع المشتبه فيه في المكان".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر أمني، قوله إن الشاب المعتقل في الرابعة والعشرين من عمره من خان يونس، وادعى المصدر أنه تم العثور على جسم ناسف على بعد حوالي 150 مترًا من مكان اعتقاله.

#اسرائيل #الجيش الإسرائيلي #حدود غزة #اعتقال فلسطيني #حزام ناسف

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